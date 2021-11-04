Özbekistan’da sosyal medyaya kısıtlama getiren denetleme kuruluşunun başkanı görevden alındı

Özbekistan’da Devlet Bilişim ve Telekomünikasyon Denetleme Kurumu, başta Telegram, Facebook ve Youtube olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına kısıtlama uygulama kararı almıştı.Özbekistan Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Şerzod Asadov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı, hükümetin talimatıyla düzenleyici kurumun uyguladığı tek taraflı ve sonuna kadar düşünülmemiş eylemleri hakkında bilgilendirildi. Sanırım, en kısa zamanda tüm sosyal medya platformlarına erişim yeniden açılacak” ifadesini kullandı.Özbekistan Hükümeti’nden yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarına yönelik “iyi düşünülmemiş ve koordine edilmemiş eylemler” nedeniyle Devlet Bilişim ve Telekomünikasyon Denetleme Kurumu Başkanı Golibşer Ziyayev’in görevden alındığı ifade edildi.Daha önce Özbekistan yönetimi, başta Facebook, Google ve Telegram olmak üzere bir dizi sosyal medya şirketlerini, veri tabanlarını ülkeye taşımaları gerektiği konusunda bilgilendirmişti.
Özbekistan’da, bazı sosyal medya platformlarına kısıtlama getiren Devlet Bilişim ve Telekomünikasyon Denetleme Kurumu’nun başkanı görevden alınırken uygulanan engeller kaldırıldı.
Özbekistan’da Devlet Bilişim ve Telekomünikasyon Denetleme Kurumu, başta Telegram, Facebook ve Youtube olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına kısıtlama uygulama kararı almıştı.
Özbekistan Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Şerzod Asadov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı, hükümetin talimatıyla düzenleyici kurumun uyguladığı tek taraflı ve sonuna kadar düşünülmemiş eylemleri hakkında bilgilendirildi. Sanırım, en kısa zamanda tüm sosyal medya platformlarına erişim yeniden açılacak” ifadesini kullandı.
Özbekistan Hükümeti’nden yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarına yönelik “iyi düşünülmemiş ve koordine edilmemiş eylemler” nedeniyle Devlet Bilişim ve Telekomünikasyon Denetleme Kurumu Başkanı Golibşer Ziyayev’in görevden alındığı ifade edildi.
Daha önce Özbekistan yönetimi, başta Facebook, Google ve Telegram olmak üzere bir dizi sosyal medya şirketlerini, veri tabanlarını ülkeye taşımaları gerektiği konusunda bilgilendirmişti.