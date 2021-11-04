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Panama’da Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisi kanlı bitti: 8 ölü
Panama’da Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisi kanlı bitti: 8 ölü
Panama’da Cadılar Bayramını kutlamak için düzenlenen Squid Game temalı partide 2 çete arasında çatışma çıktı. 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T13:35+0300
2021-11-04T13:36+0300
panama
cadılar bayramı
parti
squid game
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Panama’nın başkenti Panama City’de 29 Eylül Cuma günü erken saatlerde, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için son dönemlerin popüler dizisi Squid Game’den esinlenilerek Santa Ana yakınlarındaki bir bowling salonunda parti düzenlendi. Partide 2 çete arasında yaşanan çatışmada 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.Savcı Rafael Boloyes saldırıyı başlatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınan 2 kişiden 1’inin olayı başlatan kişinin kardeşi olduğunu açıkladı. Boloyes hayatını kaybeden kişinin, kardeşini korumak için silah kullandığını düşünüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211101/new-yorktaki-okullarda-squid-game-kostumu-giymek-yasaklandi-1050357630.html
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panama, cadılar bayramı, parti, squid game

Panama’da Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisi kanlı bitti: 8 ölü

13:35 04.11.2021 (güncellendi: 13:36 04.11.2021)
© REUTERS / THOMAS PETERSquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / THOMAS PETER
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Panama’da Cadılar Bayramını kutlamak için düzenlenen Squid Game temalı partide 2 çete arasında çatışma çıktı. 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Panama’nın başkenti Panama City’de 29 Eylül Cuma günü erken saatlerde, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için son dönemlerin popüler dizisi Squid Game’den esinlenilerek Santa Ana yakınlarındaki bir bowling salonunda parti düzenlendi.
Partide 2 çete arasında yaşanan çatışmada 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Savcı Rafael Boloyes saldırıyı başlatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınan 2 kişiden 1’inin olayı başlatan kişinin kardeşi olduğunu açıkladı. Boloyes hayatını kaybeden kişinin, kardeşini korumak için silah kullandığını düşünüyor.
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