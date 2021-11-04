https://tr.sputniknews.com/20211104/panamada-squid-game-temali-cadilar-bayrami-partisi-kanli-bitti-8-olu-1050475225.html

Panama’da Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisi kanlı bitti: 8 ölü

Panama’da Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisi kanlı bitti: 8 ölü

Panama’da Cadılar Bayramını kutlamak için düzenlenen Squid Game temalı partide 2 çete arasında çatışma çıktı. 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T13:35+0300

2021-11-04T13:35+0300

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panama

cadılar bayramı

parti

squid game

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Panama’nın başkenti Panama City’de 29 Eylül Cuma günü erken saatlerde, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için son dönemlerin popüler dizisi Squid Game’den esinlenilerek Santa Ana yakınlarındaki bir bowling salonunda parti düzenlendi. Partide 2 çete arasında yaşanan çatışmada 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.Savcı Rafael Boloyes saldırıyı başlatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınan 2 kişiden 1’inin olayı başlatan kişinin kardeşi olduğunu açıkladı. Boloyes hayatını kaybeden kişinin, kardeşini korumak için silah kullandığını düşünüyor.

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panama, cadılar bayramı, parti, squid game