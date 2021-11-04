https://tr.sputniknews.com/20211104/perincekten-eymure-yanit-dunyada-amerikayla-iliskisi-olmayacak-bir-adam-varsa-o-da-perincektir-1050496580.html

Perinçek'ten Eymür'e yanıt: Dünyada Amerika'yla ilişkisi olmayacak bir adam varsa o da Perinçek'tir

Perinçek'ten Eymür'e yanıt: Dünyada Amerika'yla ilişkisi olmayacak bir adam varsa o da Perinçek'tir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Eymür'ün açıklamalarına verdiği yanıtta, "Türkiye'de veya dünyada 5 kişi, bir... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T23:46+0300

2021-11-04T23:46+0300

2021-11-04T23:55+0300

doğu perinçek

türkiye

mit

amerika

jitem

mehmet eymür

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün kendisi hakkındaki "Perinçek, tamamen, İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır" açıklamasına cevap verirken, "Niye birden bire böyle bir şey başladı? 3 gün önce Vatan Partisi'nin gençleri Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler. Bu tabi çok büyük bir heyecan yarattı, yeniden Doğu Perinçek'leri hedefe almak, kirli propoganda gerekti. Türkiye'de veya dünyada 5 kişi, bir kişi hatta Amerika'yla ilişkisi olmayacak bir adam varsa o da Doğu Perinçek'tir" dedi.Cüneyt Özdemir'in YouTube hesabındaki programa katılan Perinçek, Mehmet Eymür'ün yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eymür'ün 'Çiller Özel Örgütü' yöneticisi olduğunu iddia eden Perinçek, "Raporda Mehmet Eymür'ün yabancı ilişkileri, Çiller Özel Örgütü'nün başında olduğu ve Çiller Özel Örgütü'nde FETÖ ile birlikte olduğu, Amerika ilişkileri, örgütte Fethullah Gülen'in rolü ve Mehmet Eymür'ün rolünün kendisi anlatılıyor" ifadesini kullandı.Kendisinin Hiram Abas'ı öldürttüğü iddiasına ilişkin de konuşan Perinçek, "Hiram Abas da, Mehmet Eymür de itiraf etmiştir. Demişlerdir ki 'Bizi 3 kez felce uğrattı Aydınlık grubu'. Evet biz bunları, yani MİT içindeki CIA/Mossad ekibini 3 kez felce uğrattık, duman ettik onları. Bakın biz burada, bunlar doğrudan doğruya MİT içinde Amerika'ya çalışıyorlardı, Sabahattin Savaşman da bunların nasıl Amerika'ya çalıştığını ve kendisini de o kadronun içine dahil ettiklerini bütün ayrıntılarıyla yazdı ve MİT'in üçüncü adamı diye de biz bunu o zaman yayınladık" şeklinde konuştu.T24'ün haberine göre Perinçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:"Mehmet Eymür'ün kim olduğunu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sönmez Köksal imzalı raporundan öğrenebiliriz. O zaman, 1996 yılında Susurluk olayından sonra ben Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel beni Çankaya'da kabul ettiler, ona bir dosya sundum. O dosyayı Sayın Demirel TBMM Başkanı'na ve Erbakan'a gönderdi, o zaman Susurluk'la ilgili soruşturma açıldı. Bu süreçte bizim iddialarımızla ilgili olarak Sönmez Köksal'ın başında bulunduğu MİT Çiller Özel Örgütü'yle ilgili bir rapor hazırladı. Bu raporu da 30-40 yıl peşinde koştuktan sonra Nusret Seren bir mahkeme dosyasında buldu. Bu raporda Mehmet Eymür'ün yabancı ilişkileri, Çiller Özel Örgütü'nün başında olduğu ve Çiller Özel Örgütü'nde FETÖ ile birlikte olduğu, Amerika ilişkileri, örgütte Fethullah Gülen'in rolü ve Mehmet Eymür'ün rolünün kendisi anlatılıyor.O brifing örgüt içi bir brifing. Çiller Özel Örgütü kitabı Sayın Süleyman Demirel'e verdiğimiz ve Susurluk soruşturmasının açılmasına temel olan, MİT'in bu bahsettiğimiz bu raporu da verdiğimiz dosya üzeredir. MİT, Mehmet Eymür'le ilgili iddialarımızı kabul etmiştir. Bizim tespit ettiğimiz hususlar çok sağlam araştırmalarla belgeli konulardı.MİT Teşkilatı Müsteşarı Sönmez Köksal'ın da kişiliğini biliyoruz, öyle önüne gelen şeyi imzalayacak bir adam değil. Sıradan bir olay da değil. Sayın Erbakan'ın emri üzerine o rapor hazırlanıyor, ciddi bir şekilde hazırlanıyor, okumadan falan imzalanacak bir rapor değil, orada da Mehmet Eymür'ün kim olduğu, Amerika ilişkileri, Fethullah Gülen ile beraber oldukları... Bu raporun en önemli kısmı Fethullah Gülen ile ilgili kısmıdır. Fethullah Gülen'in Çiller ile ilişkisinin aynı zamanda bir uyuşturucu ilişkisi olduğu, çok önemli mali kaynaklar sağladığı... Doğrudan MİT Müsteşarı'nın imzaladığı raporda.Biz o zaman, bunu o zaman Hiram Abas da, Mehmet Eymür de itiraf etmiştir. Demişlerdir ki 'Bizi 3 kez felce uğrattı Aydınlık grubu'. Evet biz bunları, yani MİT içindeki CIA/Mossad ekibini 3 kez felce uğrattık, duman ettik onları. Bakın biz burada, bunlar doğrudan doğruya MİT içinde Amerika'ya çalışıyorlardı, Sabahattin Savaşman da bunların nasıl Amerika'ya çalıştığını ve kendisini de o kadronun içine dahil ettiklerini bütün ayrıntılarıyla yazdı ve MİT'in üçüncü adamı diye de biz bunu o zaman yayınladık. Sabahattin Savaşman bir itirafta bulundu. İtirafçı olarak ortaya çıktı. Onun için itirafları bizzat Sönmez Köksal'ın imzaladığı MİT raporu, devlete verdiği. Çok önemli bir belge daha var, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yeşil'i aldı, ondan sonra sorguya çekti ve Yeşil Mehmet Eymür'ün emirleriyle hangi cinayetleri yaptığını bir bir açıkladı. Bu emniyet ifadesine aynen geçti. Açıklamadan sonra da Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar Mehmet Eymür'ü arayıp gel adamını buradan al dedi. Ankara Emniyeti'ndeki ifadelerde de Mehmet Eymür'ün bütün bu marifetleri... Bir dördüncü olay, Kaşif Kozinoğlu'nun bana yazdığı Silivri'deyken mektuplar var. Bu el yazısı mektuplar Kozinoğlu'nun mezara götürmediği sırlar diye yayınlandı. MİT'in eski Orta Asya Dairesi başkanı. Kozinoğlu da Mehmet Eymür'ün CIA'ya Mossad'a çalıştığını burada çok ayrıntılı şekilde anlatıyor. Fethullah Gülen'den ayda 50 bin lira maaş aldığını da bu mektuplarda belirtiyor.Ben size bir şey söyleyeyim... Cüneyt Bey bana bu soruları genelde CIA ajanları sorar, propogandaya alet olurlar. Ben Türkiye'de 50-60 yıldır CIA'nın MİT'in zindanlarında işgalci görmüş, 5 kuşakta hapis yatan tek devrimciyim. 15 yılımı herhalde Amerika ile ilişkilerim yüzünden zindanlarda geçirmedim. 12 Mart, 12 Eylül, 1990'dan Özal kararnamesiyle içeri atılan tek adamım, Ergenekon'un ilk 3 liderinden biri olarak hapse atılmış bir adamım. Bu şeyleri ciddiye alıp sizin söylemeniz de bir gazetecilik olayı değil, başka bir anlamı oluyor. Niye birden bire böyle bir şey başladı? 3 gün önce Vatan Partisi'nin gençleri Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler. Bu tabi çok büyük bir heyecan yarattı, yeniden Doğu Perinçek'leri hedefe almak, kirli propoganda gerekti. 89 yılında rahmetli oldu Hasan Yalçın'ı tanırsınız, Hasan Yalçın onu düelloya çağırdı, karşılıklı teyplerimizi açalım, ispatla dedi. Bu iddialar madem vardı, niye 12 Mart iddianamelerine girmedi. Türkiye'de veya dünyada 5 kişi, 1 kişi hatta Amerika'yla ilişkisi olmayacak bir adam varsa o da Doğu Perinçek'tir.Mehmet Eymür'ün bir gladyo elemanı, Çiller Özel Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden biri... Kendisi söylüyor brifing veriyoruz filan. MİT Müsteşarı dururken MİT'teki herhangi bir adam gidip Çiller'e rapor verebilir mi? Eymür'le Çiller arasındaki ilişki Türk devleti arasındaki bir ilişki değil. Gladyo ilişkisi. Eymür'ün bütün yaptıkları işler, adam öldürmeleri, yaralamaları, bunların hepsi belgelenmiştir. O da elimizde var, ona da ulaştık. Bunların hepsi Mehmet Eymür'ün kimliğini ortaya koyuyor. Kendisi de Amerika'yla vs işbirliği içinde olduğunu itiraf etmiştir. Sabahattin Savaşman çok açık şekilde hem babasını hem kendisini MİT içinde CIA ve Mossad içinde çalıştıklarını anlatmıştır. Mehmet Eymür devlet tarafından saptanmış, Doğu Perinçek tarafından değil."

https://tr.sputniknews.com/20211104/eski-mit-yoneticisi-mehmet-eymur-devlet-gorevlileri-18-kisiyi-para-icin-oldurdu-1050471408.html

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doğu perinçek, mit, amerika, jitem, mehmet eymür