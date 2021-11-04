https://tr.sputniknews.com/20211104/pfdkdan-konyaspora-100-bin-lira-para-cezasi-1050491825.html

PFDK'dan Konyaspor'a 100 bin lira para cezası

PFDK'dan Konyaspor'a 100 bin lira para cezası

PFDK, Konyaspor'a Fenerbahçe maçında stada usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle 100 bin lira para cezası verdi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T20:21+0300

2021-11-04T20:21+0300

2021-11-04T20:44+0300

spor

pfdk

ceza

konyaspor

fenerbahçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044163733_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a0366077dda790b4cd32aeee7a8a267c.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe'ye para cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Konyaspor'a ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında stada usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle 100 bin lira, taraftarının neden olduğu saha olaylarından dolayı ise 32 bin lira olmak üzere toplamda 132 bin lira para cezası kesti.Kurul, Göztepe'ye de takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.Disiplin kurulu ayrıca Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Manisa FK'nin başkanı Mevlüt Aktan'a 4 bin, Gençlerbirliği'ne ise 4 bin 500 lira para cezası uyguladı. Gençlerbirliği'nin bazı taraftarlarının da bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pfdk, ceza, konyaspor, fenerbahçe