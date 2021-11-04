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PFDK'dan Konyaspor'a 100 bin lira para cezası
PFDK'dan Konyaspor'a 100 bin lira para cezası
PFDK, Konyaspor'a Fenerbahçe maçında stada usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle 100 bin lira para cezası verdi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
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spor
pfdk
ceza
konyaspor
fenerbahçe
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe'ye para cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Konyaspor'a ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında stada usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle 100 bin lira, taraftarının neden olduğu saha olaylarından dolayı ise 32 bin lira olmak üzere toplamda 132 bin lira para cezası kesti.Kurul, Göztepe'ye de takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.Disiplin kurulu ayrıca Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Manisa FK'nin başkanı Mevlüt Aktan'a 4 bin, Gençlerbirliği'ne ise 4 bin 500 lira para cezası uyguladı. Gençlerbirliği'nin bazı taraftarlarının da bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.
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pfdk, ceza, konyaspor, fenerbahçe

PFDK'dan Konyaspor'a 100 bin lira para cezası

20:21 04.11.2021 (güncellendi: 20:44 04.11.2021)
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
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PFDK, Konyaspor'a Fenerbahçe maçında stada usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle 100 bin lira para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe'ye para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Konyaspor'a ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında stada usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle 100 bin lira, taraftarının neden olduğu saha olaylarından dolayı ise 32 bin lira olmak üzere toplamda 132 bin lira para cezası kesti.
Kurul, Göztepe'ye de takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.
Disiplin kurulu ayrıca Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Manisa FK'nin başkanı Mevlüt Aktan'a 4 bin, Gençlerbirliği'ne ise 4 bin 500 lira para cezası uyguladı. Gençlerbirliği'nin bazı taraftarlarının da bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.
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