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https://tr.sputniknews.com/20211104/portekizde-erken-secime-gitmek-icin-meclis-feshedildi-1050463770.html
Portekiz'de erken seçime gitmek için meclis feshedildi
Portekiz'de erken seçime gitmek için meclis feshedildi
Portekiz'de Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa başkanlığında toplanan Devlet Konseyi, 2022 bütçesinin reddedilmesinin ardından meclisi feshetme kararı aldı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T03:04+0300
2021-11-04T03:04+0300
dünya
portekiz
parlamento
erken seçim
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, De Sousa başkanlığında toplanan Devlet Konseyi'nin, Cumhurbaşkanı'nın önerisini kabul ederek meclisi feshettiği bildirildi.Cumhurbaşkanı De Sousa'nın siyasi partilerin liderleriyle yaptığı istişarelerin ardından en kısa sürede erken seçim tarihini açıklaması bekleniyor.Portekiz basını ocak ayı sonunu erken seçim tarihi olarak gösteriyor.Ülkedeki azınlık sol hükûmetinin sunduğu 2022 bütçesi, 27 Ekim'de mecliste reddedilmişti.Sosyalist Partinin (PS) azınlık hükûmeti olduğu ülkede, iktidara dışarıdan destek veren Sol Blok (BE) ve Komünist Parti (PCP), 'asgari ücrette ve emekli maaşlarında artış, yoksullukla mücadele ve elektrik faturalarında KDV'nin düşürülmesi' vaatlerinin gerçekleşmediği gerekçesiyle bütçeye destek vermemişti.Portekiz'de 6 Ekim 2019'da yapılan seçimlerin ardından azınlık hükûmeti kuran PS lideri Antonio Costa, 6 yıldır başbakan olarak görev yapıyor.Ülkede yayımlanan son anketler PS'yi birinci parti olarak gösterse de tek başına iktidara gelecek yeterli meclis çoğunluğunu elde edemeyeceğini gösteriyor.Anketler, aşırı sağ görüşlü Chega (Yeter) partisinin de erken seçimde oy oranını artıracağını işaret ediyor.
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portekiz, parlamento, erken seçim

Portekiz'de erken seçime gitmek için meclis feshedildi

03:04 04.11.2021
© REUTERS / PEDRO NUNESPortekiz meclisi - Parlamentosu
Portekiz meclisi - Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / PEDRO NUNES
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Portekiz'de Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa başkanlığında toplanan Devlet Konseyi, 2022 bütçesinin reddedilmesinin ardından meclisi feshetme kararı aldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, De Sousa başkanlığında toplanan Devlet Konseyi'nin, Cumhurbaşkanı'nın önerisini kabul ederek meclisi feshettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı De Sousa'nın siyasi partilerin liderleriyle yaptığı istişarelerin ardından en kısa sürede erken seçim tarihini açıklaması bekleniyor.
Portekiz basını ocak ayı sonunu erken seçim tarihi olarak gösteriyor.
Ülkedeki azınlık sol hükûmetinin sunduğu 2022 bütçesi, 27 Ekim'de mecliste reddedilmişti.
Sosyalist Partinin (PS) azınlık hükûmeti olduğu ülkede, iktidara dışarıdan destek veren Sol Blok (BE) ve Komünist Parti (PCP), 'asgari ücrette ve emekli maaşlarında artış, yoksullukla mücadele ve elektrik faturalarında KDV'nin düşürülmesi' vaatlerinin gerçekleşmediği gerekçesiyle bütçeye destek vermemişti.
Portekiz'de 6 Ekim 2019'da yapılan seçimlerin ardından azınlık hükûmeti kuran PS lideri Antonio Costa, 6 yıldır başbakan olarak görev yapıyor.
Ülkede yayımlanan son anketler PS'yi birinci parti olarak gösterse de tek başına iktidara gelecek yeterli meclis çoğunluğunu elde edemeyeceğini gösteriyor.
Anketler, aşırı sağ görüşlü Chega (Yeter) partisinin de erken seçimde oy oranını artıracağını işaret ediyor.
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