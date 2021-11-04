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Prof. Dr. Müftüoğlu: Durumumuz tek kelimeyle 'iyi', iki kelimeyle 'iyi değil'
Prof. Dr. Müftüoğlu: Durumumuz tek kelimeyle 'iyi', iki kelimeyle 'iyi değil'
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs ile mücadelede gelinen son aşamayı değerlendirdi. Müftüoğlu, "Durumumuz tek kelimeyle 'iyi', iki kelimeyle ifade... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T09:32+0300
2021-11-04T09:35+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
aşı
korona
pandemi
osman müftüoğlu
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında koronavirüs pandemisinin Türkiye'de ve dünyadaki seyrini değerlendirdiği yazısında, "Durumumuz tek kelimeyle 'iyi', iki kelimeyle ifade edilecek olursa 'iyi değil'dir" dedi.Prof. Dr. Müftüoğlu, aşılama sürecinde istenen başarının elde edilemediğini vurguladı ve şunları ifade etti:
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sağlık bakanlığı, aşı, korona, pandemi, osman müftüoğlu

Prof. Dr. Müftüoğlu: Durumumuz tek kelimeyle 'iyi', iki kelimeyle 'iyi değil'

09:32 04.11.2021 (güncellendi: 09:35 04.11.2021)
© İHA / SÜMER AVCIİstiklal Caddesi-koronavirüs- kalabalık
İstiklal Caddesi-koronavirüs- kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© İHA / SÜMER AVCI
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs ile mücadelede gelinen son aşamayı değerlendirdi. Müftüoğlu, "Durumumuz tek kelimeyle 'iyi', iki kelimeyle ifade edilecek olursa 'iyi değil'dir" dedi.
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında koronavirüs pandemisinin Türkiye'de ve dünyadaki seyrini değerlendirdiği yazısında, "Durumumuz tek kelimeyle 'iyi', iki kelimeyle ifade edilecek olursa 'iyi değil'dir" dedi.
Prof. Dr. Müftüoğlu, aşılama sürecinde istenen başarının elde edilemediğini vurguladı ve şunları ifade etti:
"‘İyi’yiz çünkü: Aşıları bulduk. İyi’yiz çünkü: Koronanın huyunu, suyunu öğrendik. ‘İyi’yiz çünkü: Başlangıçtaki kapanma dönemlerini aşıp adeta yeniden dünyaya geldik. Bunlar 'iyiler'imiz. ‘İyi değiliz’ çünkü: Aşılama sürecinde hâlâ istenen başarıyı yakalayamadık. ‘İyi değiliz’ çünkü: Pandemi yorgunu ve bıkkını haline gelip 'maske-mesafe-hijyen' üçlüsünden neredeyse vazgeçtik. ‘İyi değiliz’ çünkü: Filyasyon meselesini, temaslı sorununu ve daha pek çok önemli ayrıntıyı adeta unuttuk. Bunlar da 'iyi değil'lerimiz."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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