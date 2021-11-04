Prof. Dr. Müftüoğlu: Durumumuz tek kelimeyle 'iyi', iki kelimeyle 'iyi değil'

"‘İyi’yiz çünkü: Aşıları bulduk. İyi’yiz çünkü: Koronanın huyunu, suyunu öğrendik. ‘İyi’yiz çünkü: Başlangıçtaki kapanma dönemlerini aşıp adeta yeniden dünyaya geldik. Bunlar 'iyiler'imiz. ‘İyi değiliz’ çünkü: Aşılama sürecinde hâlâ istenen başarıyı yakalayamadık. ‘İyi değiliz’ çünkü: Pandemi yorgunu ve bıkkını haline gelip 'maske-mesafe-hijyen' üçlüsünden neredeyse vazgeçtik. ‘İyi değiliz’ çünkü: Filyasyon meselesini, temaslı sorununu ve daha pek çok önemli ayrıntıyı adeta unuttuk. Bunlar da 'iyi değil'lerimiz."