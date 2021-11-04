https://tr.sputniknews.com/20211104/psgde-fransizca-konusulmamasi-yonetimi-rahatsiz-ediyor-iddiasi-1050483351.html

'PSG'de Fransızca konuşulmaması yönetimi rahatsız ediyor' iddiası

'PSG'de Fransızca konuşulmaması yönetimi rahatsız ediyor' iddiası

Kadrosunda Lionel Messi, Neymar ve Angel Di Maria gibi uluslararası ün yapmış futbolcuları bardındıran Fransızların dünyaca ünlü kulübü Paris Saint-Germain'de... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T16:26+0300

2021-11-04T16:26+0300

2021-11-04T16:32+0300

paris saint-germain (psg)

neymar

spor

lionel messi

fransızca

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Paris Saint-Germain (PSG) takımında, futbolcuların genel olarak Fransızca konuşamaması büyük bir eksiklik olarak görülüyor ve kulüp yöneticileri bu durumu endişe ile karşılıyor.Dünyanın en zengin kulüplerinden birisi olan PSG, Avrupa futbolunun en çeşitli oyuncu gruplarından birisine sahip olsa da bu durumun, bazı kültürel sorunlara da zemin hazırlayabileceği düşünülüyor.Şu anda Ligue 1'de 8 puan farkla birinci olan ve Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bir puan farkla grup liderliğinde oturan PSG, şimdilik çok farklı bir sorunla karşı karşıya. Fransız ekibinin soyunma odasında neredeyse hiç Fransızca konuşulmadığı için kulüp yöneticilerinin rahatsız oldukları belirtiliyor.Goal Türkiye’nin Marca'dan aktardığı habere göre, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun Fransızcayı neredeyse hiç kullanmadığı ve oyuncularına öncelikle ana dili İspanyolca veya İngilizce olarak hitap ettiğini iddia ediyor.Arjantinli menajer, İngiltere'deyken Southampton'da geçirdiği süre boyunca bir tercüman aracılığıyla oyuncularıyla iletişim kurdu. Ancak Pochettino, Tottenham'a gittiğinde özellikle toplum içinde İngilizce konuşması gerektiğini söylediler.Şu anda PSG'nin Güney Amerikalı teknik heyetindeki bazı çalışanlar iyi derecede Fransızca biliyor ancak Fransızca, takımın bir bütün olarak kullandığı dil değil ve oyuncular artık bunun farkında.PSG'de, yeni bir futbolcuyla sözleşme imzaladığında öncelikle alınan oyuncunun dil eğitimi de üstleniliyordu. Futbolcuların, kendi aralarındaki iletişimin en iyi seviyede olması için düşünülen bu uygulamanın, son dönemde tamamen bırakıldığı ifade ediliyor.Ülkesinde forma giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin, İspanyolca ve İngilizce konuşmak için çaba gösterdiği biliniyor.Idrissa Gueye ve Abdou Diallo gibi isimler de İngilizce konuşan diğer arkadaşlarına katılıyorlar.Neymar, Angel Di Maria ve Keylor Navas'ın asla Fransızca konuşmadığı söylenirken, bu futbolcuların Fransızcayı anladıkları da vurgulanıyor.

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paris saint-germain (psg), neymar, lionel messi, fransızca