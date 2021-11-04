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Rodrigo Tabata'dan Barcelona'ya Xavi müjdesi
Rodrigo Tabata'dan Barcelona'ya Xavi müjdesi
Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın görevine son veren Barcelona, Xavi Hernandez için girişimde bulunmuştu. Rodrigo Tabata kişisel Instagram hesabından... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T19:27+0300
2021-11-04T19:27+0300
spor
la liga
xavi hernandez
barcelona
maç
transfer
teknik direktör
lig
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Finansal problemlerin ardından sportif anlamda da kötü günler geçiren Barcelona çıkış yolu arıyor.Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın görevine son veren Katalan devi eski öğrencisi Xavi Hernandez için girişimde bulunmuştu.Xavi efsanesi olduğu Barcelona'da teknik direktörlük yapmaya sıcak bakıyor. 41 yaşındaki İspanyol teknik adam Barcelona'ya gitmek istediğini ve kulüplerin anlaşma zemini bulmasını beklediğini söyledi.NTV'nin haberine göre, Katar ekiplerinden Al Sadd'ı çalıştıran Xavi ile ilgili müjdeyi ise Süper Lig'in eski yıldızı Rodrigo Tabata verdi.Daha önce Süper Lig'de Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları giyen Rodrigo Tabata, 2010'dan bu yana Katar'da top koşturuyor.11 yıldır kariyerini Katar'da sürdüren Rodrigo Tabata bu süreçe Al Rayyan ve Al Sadd formaları giydi. Hala Al Sadd için ter döken Brezilya asıllı futbolcu bir süredir Xavi ile birlikte çalışıyor.Rodrigo Tabata kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir hikayede Xavi'nin ayrılığını işaret etti ve "Teşekkürler Xavi" notunu paylaştı.Xavi 2015 yazında Barcelona'dan ayrılıp Al Sadd'a transfer olmuştu. Katar ekibinde dört sezon geçirdikten sonra 2019'da kariyerini noktaladı. Ancak takımda kaldı ve Al Sadd'ın teknik direktörlüğüne getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211029/barcelona-baskani-laporta-xavi-bir-gun-barcelonanin-teknik-direktoru-olacak-1050310727.html
https://tr.sputniknews.com/20211028/yeni-teknik-direktoru-arayan-barca-efsanesi-xavi-ile-anlasti-1050265545.html
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la liga, xavi hernandez, barcelona, maç, transfer, teknik direktör, lig

Rodrigo Tabata'dan Barcelona'ya Xavi müjdesi

19:27 04.11.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFARXavi Hernandez
Xavi Hernandez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın görevine son veren Barcelona, Xavi Hernandez için girişimde bulunmuştu. Rodrigo Tabata kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir hikayede Xavi'nin ayrılığını işaret etti.
Finansal problemlerin ardından sportif anlamda da kötü günler geçiren Barcelona çıkış yolu arıyor.
Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın görevine son veren Katalan devi eski öğrencisi Xavi Hernandez için girişimde bulunmuştu.
Xavi efsanesi olduğu Barcelona'da teknik direktörlük yapmaya sıcak bakıyor. 41 yaşındaki İspanyol teknik adam Barcelona'ya gitmek istediğini ve kulüplerin anlaşma zemini bulmasını beklediğini söyledi.
NTV'nin haberine göre, Katar ekiplerinden Al Sadd'ı çalıştıran Xavi ile ilgili müjdeyi ise Süper Lig'in eski yıldızı Rodrigo Tabata verdi.
Joan Laporta - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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Laporta: Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak
29 Ekim, 19:45
Daha önce Süper Lig'de Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları giyen Rodrigo Tabata, 2010'dan bu yana Katar'da top koşturuyor.
11 yıldır kariyerini Katar'da sürdüren Rodrigo Tabata bu süreçe Al Rayyan ve Al Sadd formaları giydi. Hala Al Sadd için ter döken Brezilya asıllı futbolcu bir süredir Xavi ile birlikte çalışıyor.
Rodrigo Tabata kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir hikayede Xavi'nin ayrılığını işaret etti ve "Teşekkürler Xavi" notunu paylaştı.
Xavi 2015 yazında Barcelona'dan ayrılıp Al Sadd'a transfer olmuştu. Katar ekibinde dört sezon geçirdikten sonra 2019'da kariyerini noktaladı. Ancak takımda kaldı ve Al Sadd'ın teknik direktörlüğüne getirildi.
Barcelona efsanesi Xavi Hernandez Al Sadd teknik direktörü olarak saha kenarında - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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Yeni teknik direktörünü arayan 'Barça, efsanesi Xavi ile anlaştı'
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