https://tr.sputniknews.com/20211104/rodrigo-tabatadan-barcelonaya-xavi-mujdesi-1050490496.html

Rodrigo Tabata'dan Barcelona'ya Xavi müjdesi

Rodrigo Tabata'dan Barcelona'ya Xavi müjdesi

Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın görevine son veren Barcelona, Xavi Hernandez için girişimde bulunmuştu. Rodrigo Tabata kişisel Instagram hesabından... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T19:27+0300

2021-11-04T19:27+0300

2021-11-04T19:27+0300

spor

la liga

xavi hernandez

barcelona

maç

transfer

teknik direktör

lig

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Finansal problemlerin ardından sportif anlamda da kötü günler geçiren Barcelona çıkış yolu arıyor.Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın görevine son veren Katalan devi eski öğrencisi Xavi Hernandez için girişimde bulunmuştu.Xavi efsanesi olduğu Barcelona'da teknik direktörlük yapmaya sıcak bakıyor. 41 yaşındaki İspanyol teknik adam Barcelona'ya gitmek istediğini ve kulüplerin anlaşma zemini bulmasını beklediğini söyledi.NTV'nin haberine göre, Katar ekiplerinden Al Sadd'ı çalıştıran Xavi ile ilgili müjdeyi ise Süper Lig'in eski yıldızı Rodrigo Tabata verdi.Daha önce Süper Lig'de Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları giyen Rodrigo Tabata, 2010'dan bu yana Katar'da top koşturuyor.11 yıldır kariyerini Katar'da sürdüren Rodrigo Tabata bu süreçe Al Rayyan ve Al Sadd formaları giydi. Hala Al Sadd için ter döken Brezilya asıllı futbolcu bir süredir Xavi ile birlikte çalışıyor.Rodrigo Tabata kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir hikayede Xavi'nin ayrılığını işaret etti ve "Teşekkürler Xavi" notunu paylaştı.Xavi 2015 yazında Barcelona'dan ayrılıp Al Sadd'a transfer olmuştu. Katar ekibinde dört sezon geçirdikten sonra 2019'da kariyerini noktaladı. Ancak takımda kaldı ve Al Sadd'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

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la liga, xavi hernandez, barcelona, maç, transfer, teknik direktör, lig