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Rusya Donanması, Karadeniz'e giren USS Mount Whitney gemisini takibe aldı
Rusya Donanması, Karadeniz'e giren USS Mount Whitney gemisini takibe aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu birliklerinin bugün Karadeniz sularına giren ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T12:45+0300
2021-11-04T12:56+0300
rusya
karadeniz
savunma
abd
rusya karadeniz filosu
uss mount whitney
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Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz sularına giren ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisini izlemeye aldı.Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 4 Kasım'da Karadeniz havzasına giren ABD Donanması'nın bayrak gemisi Mount Whitney'in eylemlerini izlemeye başladı" ifadelerine yer verildi.1 Kasım'da LCC-20 borda numaralı USS Mount Whitney adlı amfibi komuta kontrol gemisinin Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştığı öğrenilmişti.ABD Donanması, geminin de en kısa zamanda Karadeniz'de tatbikat için USS Porter destroyerine katılacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211101/abd-savas-gemisi-istanbul-bogazinda-1050385931.html
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rusya, karadeniz, abd, rusya karadeniz filosu, uss mount whitney

Rusya Donanması, Karadeniz'e giren USS Mount Whitney gemisini takibe aldı

12:45 04.11.2021 (güncellendi: 12:56 04.11.2021)
© AFP 2021 / Daniel ViramontesUSS Mount Whitney
USS Mount Whitney - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AFP 2021 / Daniel Viramontes
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu birliklerinin bugün Karadeniz sularına giren ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin eylemlerini takibe aldığını duyurdu.
Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz sularına giren ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisini izlemeye aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 4 Kasım'da Karadeniz havzasına giren ABD Donanması'nın bayrak gemisi Mount Whitney'in eylemlerini izlemeye başladı" ifadelerine yer verildi.
1 Kasım'da LCC-20 borda numaralı USS Mount Whitney adlı amfibi komuta kontrol gemisinin Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştığı öğrenilmişti.
ABD Donanması, geminin de en kısa zamanda Karadeniz'de tatbikat için USS Porter destroyerine katılacağını duyurmuştu.
ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı USS Mount Whitney adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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1 Kasım, 20:31
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