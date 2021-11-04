Rusya, Karadeniz'de denizaltı ve uçaklarla tatbikat yaptı

ABD ve NATO'nun Ukrayna'yı silahlandırma çalışmaları devam ederken Rusya, Karadeniz'de tatbikat, eğitim ve uçuş faaliyetlerini artırıyor.Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Filonun 'Rostov-na-Donu' ve 'Velikiy Novgorod' denizaltılarının mürettebatları, tatbikat sırasında 'Kalibr-PL' füzeleriyle sözde düşmana ait bir dizi gemiye füze atışları yaptı" dendi.Açıklamaya göre Su-30SM ve Su-24 savaş uçakları, 'Bal' ve 'Bastion' kıyı gemisavar füze komplekslerini kullanan birliklerle etkileşim içinde deniz hedeflerine füze ve bomba atışları gerçekleştirdi.Tatbikatın Karadeniz Filosu'nun askeri hazırlık programına uygun olarak yapıldığı ifade edildi.
Rusya'nın Karadeniz Filosu, Karadeniz havzasında denizaltı ve savaş uçaklarının katılımıyla füze ve bomba atışları yapılan bir tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.
ABD ve NATO'nun Ukrayna'yı silahlandırma çalışmaları devam ederken Rusya, Karadeniz'de tatbikat, eğitim ve uçuş faaliyetlerini artırıyor.
Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Filonun 'Rostov-na-Donu' ve 'Velikiy Novgorod' denizaltılarının mürettebatları, tatbikat sırasında 'Kalibr-PL' füzeleriyle sözde düşmana ait bir dizi gemiye füze atışları yaptı" dendi.
Açıklamaya göre Su-30SM ve Su-24 savaş uçakları, 'Bal' ve 'Bastion' kıyı gemisavar füze komplekslerini kullanan birliklerle etkileşim içinde deniz hedeflerine füze ve bomba atışları gerçekleştirdi.
Tatbikatın Karadeniz Filosu'nun askeri hazırlık programına uygun olarak yapıldığı ifade edildi.