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Rusya ve Çin, İran nükleer sorununun çözümü için işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı
Rusya ve Çin, İran nükleer sorununun çözümü için işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı
İran nükleer sorununu istişare eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Çinli mevkidaşı Ma Zhaoxu, iki ülkenin bu sorunun çözümü için... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T15:20+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ryabkov ve Ma, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İran nükleer sorunu hakkında görüş alışverişi yapan taraflar, Rusya ve Çin'in stratejik işbirliğini güçlendirmesi ve İran nükleer sorununun diplomatik ve siyasi yollardan çözümünün birlikte teşvik edilmesi konusunda geniş bir konsensüs sağladı.İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili durumun önemli bir aşamada bulunduğunu belirten Ryabkov ve Ma, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmaya dönme müzakerelerinin en kısa sürede yeniden başlaması için tüm ülkelerin ortak çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.Bakan yardımcıları, tüm tarafların birbirlerinin endişelerini dikkate almaları, esnek ve pragmatik tutum sergilemeleri ve JCPOA'yı en kısa sürede doğru yola sokmaları gerektiğinin altını çizdi.Trump askıya almıştıEski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmış ve İran’a yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.Ocak 2021'de Joe Biden yönetiminin başa gelmesiyle birlikte 6 Nisan’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında 'nükleer anlaşmaya dönüş' görüşmeleri başlatılmıştı.Müzakereler 29 Kasım'da yeniden başlayacakABD’nin de dolaylı olarak katıldığı Viyana müzakerelerine İran’da Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.Dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211103/iran-nukleer-anlasma-muzakereleri-29-kasimda-baslayacak-1050458134.html
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rusya, çin, iran, nükleer

Rusya ve Çin, İran nükleer sorununun çözümü için işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı

15:20 04.11.2021 (güncellendi: 15:28 04.11.2021)
© REUTERSRusya ile Çin bayrakları
Rusya ile Çin bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© REUTERS
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İran nükleer sorununu istişare eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Çinli mevkidaşı Ma Zhaoxu, iki ülkenin bu sorunun çözümü için işbirliğini güçlendirmesi konusunda mutabakat sağladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ryabkov ve Ma, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İran nükleer sorunu hakkında görüş alışverişi yapan taraflar, Rusya ve Çin'in stratejik işbirliğini güçlendirmesi ve İran nükleer sorununun diplomatik ve siyasi yollardan çözümünün birlikte teşvik edilmesi konusunda geniş bir konsensüs sağladı.
İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili durumun önemli bir aşamada bulunduğunu belirten Ryabkov ve Ma, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmaya dönme müzakerelerinin en kısa sürede yeniden başlaması için tüm ülkelerin ortak çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.
Bakan yardımcıları, tüm tarafların birbirlerinin endişelerini dikkate almaları, esnek ve pragmatik tutum sergilemeleri ve JCPOA'yı en kısa sürede doğru yola sokmaları gerektiğinin altını çizdi.

Trump askıya almıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmış ve İran’a yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.
Ocak 2021'de Joe Biden yönetiminin başa gelmesiyle birlikte 6 Nisan’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında 'nükleer anlaşmaya dönüş' görüşmeleri başlatılmıştı.

Müzakereler 29 Kasım'da yeniden başlayacak

ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı Viyana müzakerelerine İran’da Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.
Dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.
İran - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
DÜNYA
İran nükleer anlaşma müzakerelerinin başlayacağını duyurdu
Dün, 22:14
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