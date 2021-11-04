https://tr.sputniknews.com/20211104/rusyada-dusen-an-12-ucaginin-kac-kisiyi-tasidigi-belli-oldu-1050473886.html

Rusya’da düşen An-12 uçağının kaç kişiyi taşıdığı belli oldu

Rusya’da düşen An-12 uçağının kaç kişiyi taşıdığı belli oldu

Rusya’nın İrkutsk kentinde dün düşen An-12 uçağında 9 kişi olduğu belirlendi. Bununla birlikte uçağın iki kara kutusu da bulundu. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T13:09+0300

2021-11-04T13:09+0300

2021-11-04T13:09+0300

rusya

uçak

irkutsk

yakutsk

an-12

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Doğu Sibirya Ulaştırma Savcılığı’ndan bir sözcü, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Uçakta 7 mürettebat üyesi ve beraberlerinde 2 kişi vardı. 6 cenaze, 4 de vücut parçası” ifadelerini kullandı. Diğer yandan sözcü uçağın düştüğü yerde 2 kara kutunun da bulunduğunu söyledi. İlk kara kutu halihazırda uzmanlarca incelenmiş durumda. Belaruslu Grodno havayolu şirketine ait An-12 uçağı dün İrkutsk’ta düştü. Olayın nedeni olarak kötü hava koşulları veya teknik arıza üzerinde duruluyor. Uçakta Rusya, Belarus ve Ukrayna vatandaşlarının olduğu aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211103/rusyada-yakutsktan-irkutska-giden-ucak-radardan-kayboldu-1050444748.html

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