Rusya’da düşen An-12 uçağının kaç kişiyi taşıdığı belli oldu

Doğu Sibirya Ulaştırma Savcılığı’ndan bir sözcü, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Uçakta 7 mürettebat üyesi ve beraberlerinde 2 kişi vardı. 6 cenaze, 4 de vücut parçası” ifadelerini kullandı. Diğer yandan sözcü uçağın düştüğü yerde 2 kara kutunun da bulunduğunu söyledi. İlk kara kutu halihazırda uzmanlarca incelenmiş durumda. Belaruslu Grodno havayolu şirketine ait An-12 uçağı dün İrkutsk’ta düştü. Olayın nedeni olarak kötü hava koşulları veya teknik arıza üzerinde duruluyor. Uçakta Rusya, Belarus ve Ukrayna vatandaşlarının olduğu aktarıldı.
Rusya’nın İrkutsk kentinde dün düşen An-12 uçağında 9 kişi olduğu belirlendi. Bununla birlikte uçağın iki kara kutusu da bulundu.
Doğu Sibirya Ulaştırma Savcılığı’ndan bir sözcü, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Uçakta 7 mürettebat üyesi ve beraberlerinde 2 kişi vardı. 6 cenaze, 4 de vücut parçası” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan sözcü uçağın düştüğü yerde 2 kara kutunun da bulunduğunu söyledi. İlk kara kutu halihazırda uzmanlarca incelenmiş durumda.
Belaruslu Grodno havayolu şirketine ait An-12 uçağı dün İrkutsk’ta düştü. Olayın nedeni olarak kötü hava koşulları veya teknik arıza üzerinde duruluyor. Uçakta Rusya, Belarus ve Ukrayna vatandaşlarının olduğu aktarıldı.