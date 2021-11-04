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https://tr.sputniknews.com/20211104/rusyada-dusen-an-12-ucaginin-kac-kisiyi-tasidigi-belli-oldu-1050473886.html
Rusya’da düşen An-12 uçağının kaç kişiyi taşıdığı belli oldu
Rusya’da düşen An-12 uçağının kaç kişiyi taşıdığı belli oldu
Rusya’nın İrkutsk kentinde dün düşen An-12 uçağında 9 kişi olduğu belirlendi. Bununla birlikte uçağın iki kara kutusu da bulundu. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T13:09+0300
2021-11-04T13:09+0300
rusya
uçak
irkutsk
yakutsk
an-12
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Doğu Sibirya Ulaştırma Savcılığı’ndan bir sözcü, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Uçakta 7 mürettebat üyesi ve beraberlerinde 2 kişi vardı. 6 cenaze, 4 de vücut parçası” ifadelerini kullandı. Diğer yandan sözcü uçağın düştüğü yerde 2 kara kutunun da bulunduğunu söyledi. İlk kara kutu halihazırda uzmanlarca incelenmiş durumda. Belaruslu Grodno havayolu şirketine ait An-12 uçağı dün İrkutsk’ta düştü. Olayın nedeni olarak kötü hava koşulları veya teknik arıza üzerinde duruluyor. Uçakta Rusya, Belarus ve Ukrayna vatandaşlarının olduğu aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/rusyada-yakutsktan-irkutska-giden-ucak-radardan-kayboldu-1050444748.html
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rusya, uçak, irkutsk, yakutsk, an-12

Rusya’da düşen An-12 uçağının kaç kişiyi taşıdığı belli oldu

13:09 04.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya'da uçak kazası
Rusya'da uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
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Rusya’nın İrkutsk kentinde dün düşen An-12 uçağında 9 kişi olduğu belirlendi. Bununla birlikte uçağın iki kara kutusu da bulundu.
Doğu Sibirya Ulaştırma Savcılığı’ndan bir sözcü, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Uçakta 7 mürettebat üyesi ve beraberlerinde 2 kişi vardı. 6 cenaze, 4 de vücut parçası” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan sözcü uçağın düştüğü yerde 2 kara kutunun da bulunduğunu söyledi. İlk kara kutu halihazırda uzmanlarca incelenmiş durumda.
Belaruslu Grodno havayolu şirketine ait An-12 uçağı dün İrkutsk’ta düştü. Olayın nedeni olarak kötü hava koşulları veya teknik arıza üzerinde duruluyor. Uçakta Rusya, Belarus ve Ukrayna vatandaşlarının olduğu aktarıldı.
An-12 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
Rusya’da Yakutsk’tan İrkutsk’a giden uçak düştü
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