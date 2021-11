https://tr.sputniknews.com/20211104/rusyada-koronavirus-nedeniyle-kaydedilen-can-kaybinda-bir-kez-daha-rekor-kirildi-1050476388.html

Rusya’da koronavirüs nedeniyle kaydedilen can kaybında bir kez daha rekor kırıldı

Salgın nedeniyle izin günleri ilan edilen Rusya’daki günlük can kaybı rekoru bir kez daha yenilenerek bin 195 oldu. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre son 24 saatte ülkedeki vaka sayısı 40 bin 217 arttı ve 8 milyon 673 bin 860’a çıktı. Gün içinde tespit edilen can kaybı sayısı da bin 195 yükseldi. Bu şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük can kaybı.Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi vaka ve can kayıplarının en yüksek olduğu yerler olarak kayda geçti.Pandeminin başından beri ülkede 243 bin 255 kişi hayatını kaybetti.Gün içinde iyileşenlerin sayısı da 31 bin 928 artışla 7 milyon 477 bin 366’ya ulaştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti. Bu arada bölgelere gerektiği takdirde izin günlerini 23 Ekim’den başlatabilmeleri yönünde yetki verilmişti. Başkent Moskova’nın yanı sıra, Moskova, Kaliningrad ve Smolensk gibi bazı bölgelerde izin günlerinin 28 Ekim-7 Kasım tarihlerinde uygulanması kararı alınmıştı. Voronej, Niynıy Novrogod, Novgorod, Samara, Kursk ve Perm bölgelerinde de 25 Ekim-7 Kasım dönemi izin günü olarak belirlenmişti.

