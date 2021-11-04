Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211104/rusyanin-sam-buyukelcisi-militanlar-idlibden-cikmak-isteyenleri-tahliye-girisimlerini-engelliyor-1050485543.html
Rusya'nın Şam Büyükelçisi: Militanlar, İdlib'den çıkmak isteyenleri tahliye girişimlerini engelliyor
Rusya'nın Şam Büyükelçisi: Militanlar, İdlib'den çıkmak isteyenleri tahliye girişimlerini engelliyor
Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Rus ve Suriyeli askerlerin İdlib’den çıkmak isteyenler için insani koridor organize etme girişimlerinin defalarca... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T17:03+0300
2021-11-04T17:03+0300
dünya
rusya
idlib
militan
büyükelçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104212/83/1042128384_39:0:1043:565_1920x0_80_0_0_4b2b25d0b4f00bd2618d47ae74807ab7.jpg
Yefimov, Rus medyasına açıklamasında, “Eminim, İdlib’deki birçok sivil Suriyeli hükümet kontrolündeki bölgeye geçmek istiyor, fakat böyle bir fırsatları yok. Heyet Tahrir eş-Şam militanları ve müttefikleri, bölgeden gönüllü olarak çıkmak isteyenler için insani koridorlar açan Rus askerlerin ve meşru Suriye yönetiminin ortak girişimlerini defalarca engelledi” ifadesini kullandı.Böyle bir durumda özellikle çocukların acı çektiğini söyleyen Rus diplomat, İdlib’deki çocukların devlet sınavlarına giremediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20211008/rusya-idlibde-militanlar-kimyasal-saldiri-provokasyonu-hazirliyor-1049629806.html
rusya
idlib
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104212/83/1042128384_164:0:917:565_1920x0_80_0_0_8c105f6dc43ddf516e8a057083e10f41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, idlib, militan, büyükelçi

Rusya'nın Şam Büyükelçisi: Militanlar, İdlib'den çıkmak isteyenleri tahliye girişimlerini engelliyor

17:03 04.11.2021
© İHAİdlib, patlama
İdlib, patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© İHA
Abone ol
Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Rus ve Suriyeli askerlerin İdlib’den çıkmak isteyenler için insani koridor organize etme girişimlerinin defalarca bölgedeki militanlar tarafından engellendiğini belirtti.
Yefimov, Rus medyasına açıklamasında, “Eminim, İdlib’deki birçok sivil Suriyeli hükümet kontrolündeki bölgeye geçmek istiyor, fakat böyle bir fırsatları yok. Heyet Tahrir eş-Şam militanları ve müttefikleri, bölgeden gönüllü olarak çıkmak isteyenler için insani koridorlar açan Rus askerlerin ve meşru Suriye yönetiminin ortak girişimlerini defalarca engelledi” ifadesini kullandı.
Böyle bir durumda özellikle çocukların acı çektiğini söyleyen Rus diplomat, İdlib’deki çocukların devlet sınavlarına giremediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu bölgeyi kontrolü altında tutan Hayat Tahrir eş-Şam terör örgütü, Suriye içinden İdlib’e insani sevkiyatların düzenlenmesi ve Suriye’nin kuzeybatısında gerilimi azaltmaya yönelik mevcut anlaşma kapsamındaki tedbirlerin hayata geçirilmesi önünde en büyük engel. Misal M-4 karayolu halen kapalı, kuzeyinde ve güneyinde 6 kilometrelik güvenlik koridorları oluşturulmadı. Bölgeden komşu yerleşimlere saldırılar sürüyor. Bu saldırılarda Suriyeli askerlerin yanı sıra siviller de ölüyor.”
Fua ve Kefriya köylerinin çevresindeki Nusra (Heyet Tahrir el Şam) militanları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
DÜNYA
Rusya: İdlib’de militanlar kimyasal saldırı provokasyonu hazırlıyor
8 Ekim, 00:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:16Maden ocağında metan gazı şüphesi: Rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
18:07Arılardan kaçmak için suya atlayan adam, piranalara yem oldu
18:06'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davası başlıyor
17:55Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti
17:55Ukrayna’da Rus diline karşı mücadelenin başarısızlığı ortaya çıktı
17:52Rusya’nın COP26 çantasında ne var?
17:37Avrupa Parlamentosu'ndan Çin'i kızdıran Tayvan ziyareti: Yalnız değilsiniz, sizin yanınızdayız
17:32Gaziantep 'Yeşil Şehir' ilan edildi
17:31İskoçya'daki bir ilkokulda erkek öğretmenler, 'giysinin cinsiyeti yoktur' demek için etek giydi
17:2815 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı davasında dinlenen tanık: Depremzedeler haklı
17:12Moody's, Türkiye büyüme tahminini güncelledi
17:10Sahibi ölen köpek, mezar başından ayrılmıyor
17:06Mazda'nın yeni üreteceği araç, sürücü felç ya da kalp krizi geçirdiği an duracak
17:03Rusya'nın Şam Büyükelçisi: Militanlar, İdlib'den çıkmak isteyenleri tahliye girişimlerini engelliyor
17:02Zeytinburnu Millet Bahçesi açıldı
16:55Türkiye genelinde kepenk indiren dövizciler anlattı: ‘Mesele kimlik kartı değil, çok daha farklı’
16:46Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 iddiaları hakkında açıklama: Aslı astarı yok
16:46Güney Kore’de Kovid-19’lu öğrenciler üniversite sınavına karantina merkezlerinde girecek
16:42Kürkü için özel yetiştirilen su maymunları Edirne'de ortaya çıktı: Görenler fare sanıyor
16:38Rostec: Su-75 Checkmate'in bir uçuş saatinin maliyeti, F-35'ten 7 kat daha düşük