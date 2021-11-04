Rusya'nın Şam Büyükelçisi: Militanlar, İdlib'den çıkmak isteyenleri tahliye girişimlerini engelliyor

Yefimov, Rus medyasına açıklamasında, “Eminim, İdlib’deki birçok sivil Suriyeli hükümet kontrolündeki bölgeye geçmek istiyor, fakat böyle bir fırsatları yok. Heyet Tahrir eş-Şam militanları ve müttefikleri, bölgeden gönüllü olarak çıkmak isteyenler için insani koridorlar açan Rus askerlerin ve meşru Suriye yönetiminin ortak girişimlerini defalarca engelledi” ifadesini kullandı.Böyle bir durumda özellikle çocukların acı çektiğini söyleyen Rus diplomat, İdlib’deki çocukların devlet sınavlarına giremediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Rus ve Suriyeli askerlerin İdlib’den çıkmak isteyenler için insani koridor organize etme girişimlerinin defalarca bölgedeki militanlar tarafından engellendiğini belirtti.
Yefimov, Rus medyasına açıklamasında, “Eminim, İdlib’deki birçok sivil Suriyeli hükümet kontrolündeki bölgeye geçmek istiyor, fakat böyle bir fırsatları yok. Heyet Tahrir eş-Şam militanları ve müttefikleri, bölgeden gönüllü olarak çıkmak isteyenler için insani koridorlar açan Rus askerlerin ve meşru Suriye yönetiminin ortak girişimlerini defalarca engelledi” ifadesini kullandı.
Böyle bir durumda özellikle çocukların acı çektiğini söyleyen Rus diplomat, İdlib’deki çocukların devlet sınavlarına giremediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu bölgeyi kontrolü altında tutan Hayat Tahrir eş-Şam terör örgütü, Suriye içinden İdlib’e insani sevkiyatların düzenlenmesi ve Suriye’nin kuzeybatısında gerilimi azaltmaya yönelik mevcut anlaşma kapsamındaki tedbirlerin hayata geçirilmesi önünde en büyük engel. Misal M-4 karayolu halen kapalı, kuzeyinde ve güneyinde 6 kilometrelik güvenlik koridorları oluşturulmadı. Bölgeden komşu yerleşimlere saldırılar sürüyor. Bu saldırılarda Suriyeli askerlerin yanı sıra siviller de ölüyor.”