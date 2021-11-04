https://tr.sputniknews.com/20211104/rusyanin-sam-buyukelcisi-militanlar-idlibden-cikmak-isteyenleri-tahliye-girisimlerini-engelliyor-1050485543.html

Rusya'nın Şam Büyükelçisi: Militanlar, İdlib'den çıkmak isteyenleri tahliye girişimlerini engelliyor

Rusya'nın Şam Büyükelçisi: Militanlar, İdlib'den çıkmak isteyenleri tahliye girişimlerini engelliyor

Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Rus ve Suriyeli askerlerin İdlib’den çıkmak isteyenler için insani koridor organize etme girişimlerinin defalarca... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T17:03+0300

2021-11-04T17:03+0300

2021-11-04T17:03+0300

dünya

rusya

idlib

militan

büyükelçi

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Yefimov, Rus medyasına açıklamasında, “Eminim, İdlib’deki birçok sivil Suriyeli hükümet kontrolündeki bölgeye geçmek istiyor, fakat böyle bir fırsatları yok. Heyet Tahrir eş-Şam militanları ve müttefikleri, bölgeden gönüllü olarak çıkmak isteyenler için insani koridorlar açan Rus askerlerin ve meşru Suriye yönetiminin ortak girişimlerini defalarca engelledi” ifadesini kullandı.Böyle bir durumda özellikle çocukların acı çektiğini söyleyen Rus diplomat, İdlib’deki çocukların devlet sınavlarına giremediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20211008/rusya-idlibde-militanlar-kimyasal-saldiri-provokasyonu-hazirliyor-1049629806.html

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