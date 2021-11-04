https://tr.sputniknews.com/20211104/sahibi-olen-kopek-mezar-basindan-ayrilmiyor-1050486026.html
Sahibi ölen köpek, mezar başından ayrılmıyor
Sahibi ölen köpek, mezar başından ayrılmıyor
Trabzon'un Araklı ilçesinde 'Fero' isimli köpek, 4 gün önce hayatını kaybeden sahibi Ömer Güven'in mezarının başında bekliyor. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T17:10+0300
2021-11-04T17:10+0300
2021-11-04T17:10+0300
yaşam
köpek
trabzon
mezar
vefa
hayvansever
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Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Ömer Güven 29 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.Sahibinin ölümü üzerine, 11 yıldır baktığı Alman kurdu cinsi köpeği Fero, sahibinin tabutunun başında sabaha kadar nöbet tuttu. Fero, Güven'in defnedilmesinin ardından 4 gündür mezar başında nöbetine devam ediyor.'İki gün yemek yemedi'Güven’in kızı Sevilay Sürül, "Karşılıklı inanılmaz bir sevgileri vardı. Babam öldüğünde çok üzüldü. İki gün yemek yemedi, uyumadı" dedi.'Gözlerinden yaş aktı'Mahalle muhtarı Temel Yılmaz da, Fero’nun sahibini kaybedince çok üzüldüğünü, mezarının başından kalkmadığını, hatta gözlerinden yaş aktığını gördüğünü belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20210710/sahibinin-oldugunu-anlayan-kopekler-cevredekilere-haber-verdi-1044935138.html
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köpek, trabzon, mezar, vefa, hayvansever
Sahibi ölen köpek, mezar başından ayrılmıyor
Trabzon'un Araklı ilçesinde 'Fero' isimli köpek, 4 gün önce hayatını kaybeden sahibi Ömer Güven'in mezarının başında bekliyor.
Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Ömer Güven 29 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.
Sahibinin ölümü üzerine, 11 yıldır baktığı Alman kurdu cinsi köpeği Fero,
sahibinin tabutunun başında sabaha kadar nöbet tuttu. Fero, Güven'in defnedilmesinin
ardından 4 gündür mezar başında nöbetine devam ediyor.
'İki gün yemek yemedi'
Güven’in kızı Sevilay Sürül, "Karşılıklı inanılmaz bir sevgileri vardı. Babam öldüğünde çok üzüldü. İki gün yemek yemedi, uyumadı" dedi.
'Gözlerinden yaş aktı'
Mahalle muhtarı Temel Yılmaz da, Fero’nun sahibini kaybedince çok üzüldüğünü, mezarının başından kalkmadığını, hatta gözlerinden yaş aktığını gördüğünü belirtti.