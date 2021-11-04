https://tr.sputniknews.com/20211104/selvi-bir-insanin-hayati-uzerinden-muhalefet-mi-olur-1050466091.html

Selvi: Bir insanın hayatı üzerinden muhalefet mi olur?

Selvi: Bir insanın hayatı üzerinden muhalefet mi olur?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterirken, "İğrençsiniz... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T09:01+0300

2021-11-04T09:01+0300

2021-11-04T08:59+0300

politika

recep tayyip erdoğan

abdülkadir selvi

sağlık

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Selvi, yazısında "Bir insanın hayatı üzerinden muhalefet mi olur? Batsın sizin muhalefetiniz. Batsın sizin insanlığınız" dedi.Selvi, şu ifadeleri kullandı:"Bunu geçmişte Deniz Baykal ve Oğuzhan Asiltürk için yaptıklarında da karşı çıkmıştım. Tabii Erdoğan’la ilgili algı operasyonlarının bir hedefi var. 'Erdoğan hasta, Türkiye’yi yönetemiyor' algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Bu işin arkasında yabancı ülke istihbarat servisleri ile FETÖ’cülerin bulunduğu bir gerçek. Ancak muhalefet adına buna destek verenler de çıkıyor.Erdoğan’ı sandıkta yenemeyenler bu kez sağlığı üzerinden bir algı operasyonu yapıyorlar. Muhtıra verdiler, olmadı. Partisini kapatmaya çalıştılar, muvaffak olamadılar. Darbe yaptılar, başaramadılar. Bu kez de Erdoğan’ın hayatıyla oynamaya çalışıyorlar.İğrençsiniz, iğrençsiniz, iğrençsiniz. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız.

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recep tayyip erdoğan, abdülkadir selvi, sağlık