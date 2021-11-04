https://tr.sputniknews.com/20211104/siirtte-yakalanan-sahte-avukatin-4-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1050480226.html

Siirt'te yakalanan sahte avukatın 4 yıla kadar hapsi isteniyor

Siirt'te yakalanan sahte avukatın 4 yıla kadar hapsi isteniyor

Siirt'te duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Abdurrahman B, iki ayrı suçtan 6 aydan 4 yıla kadar hapis... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T15:24+0300

2021-11-04T15:24+0300

2021-11-04T15:24+0300

türkiye

siirt

avukat

dolandırıcılık

duruşma

hapis

musa orhan

sahte avukat

avukat cübbesi

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Siirt Adliyesi'nde 16 Eylül'de, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı duruşma salonuna avukat cübbesiyle girerken polisin dikkati sayesinde yakalanan 42 yaşındaki Abdurrahman B. hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.Tutuklu sanık Abdurrahman B. hakkında 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' ve 'kamu görevini usulsüz üstlenme' suçlarından hazırlanan iddianame, 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede adliyede polislerin daha önce hakkında 'dolandırıcılık' suçundan işlem yaptıkları Abdurrahman B'den avukat kimliğini ibraz etmesini istediği, sanığın da kendisini 'Baran Gümüş' olarak tanıttığı ve herhangi bir belge ibraz etmek istemediği belirtildi.Polislerin PolNet sisteminden fotoğrafını göstermesi üzerine Abdurrahman B'nin itirafta bulunduğu kaydedilen iddianamede, görüntü kayıtlarına göre avukat cübbesiyle adliyeye giren sanığın, elindeki cübbeyi bekleme salonundaki banka bıraktıktan sonra aile mahkemesi duruşma salonuna girdiği ifade edildi.İddianamede sanığın nöbetçi sulh ceza hakimliği duruşma salonunun yanına geldiği ve daha sonra 1. Ağır Ceza Mahkemesi önünde görevli avukat ve sivil toplum kuruluşlarının görevlileriyle görüştüğü ana ilişkin görüntülerin olduğu bilgisi yer aldı.Sanığın 'kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklandığı hatırlatılan iddianamede, soruşturma sonucu sanığın 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' ve 'kamu görevini usulsüz üstlenme' suçlarını işlediği kanaatine varıldığı ifade edildi.İddianamede sanığın aile mahkemesinde görülen boşanma davasının duruşmasına girip avukat olmadığı halde avukat olduğunu beyan ederek resmi belge hükmündeki duruşma tutanağına imza atarak suç işlediği kaydedildi.Müştekiler de şikayetçi olduİddianamede sahte avukatın duruşma tutanağını imzaladığı boşanma davasının tarafları F.B. ve Ö.B'nin de 'müşteki' olarak ifadelerine yer verildi. Müştekiler F.B. ve Ö.B, boşanma davasında kendisini avukat olarak tanıtıp kendilerini mağdur ettiğini gerekçe göstererek sanıktan şikayetçi oldu.'Bu olayın buraya kadar geleceğini düşünemedim'İddianamede ifadesine yer verilen sanık Abdurrahman B, Muş'ta ikamet ettiğini ve ailesiyle anlaşamadığından zaman zaman çevre illeri dolaştığını belirtti.Avukat olmadığını fakat bu mesleği çok sevdiğini ifade eden Abdurrahman B, şunları anlattı:"Siirt Adliyesinde bulunduğum zaman içinde kimseyi dolandırmadım ve kimseden de para almadım. Kimseyi de avukatım diyerek dolandırmak amaçlı yönlendirmedim. Küçüklüğümden beri avukat olmayı istediğim için avukat cübbesi giyerek adliye koridorlarında dolaştım. Bu olayın buraya kadar geleceğini düşünemedim. Pişmanım."Sanık Abdurrahman B, 15 Kasım'da Siirt 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.İstenilen cezaTutuklu sanık Abdurrahman B. hakkında "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından 6 aydan 4 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.OlaySiirt'te 16 Eylül'de, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı duruşma salonuna avukat cübbesi giyerek girmek isteyen Abdurrahman B, daha önce hakkında 'sahtecilik' suçundan işlem yapan Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli bir polis memurunun dikkatinden kaçmamıştı.Şüpheliyi tanıyan polis memurunun durumu amirlerine bildirmesi üzerine polisler, Abdurrahman B'ye kimliğini sormuştu. "Ben avukatım, avukata kimlik sorulur mu?" tepkisi ile karşılaşan polislerin ısrarla istemesi üzerine Abdurrahman B. kimliğini vermişti. Polis, kimlik bilgileri incelenen Abdurrahman B'nin daha önce hakkında işlem yaptığı kişi olduğunu belirlemişti. Gözaltına alınan zanlı, 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanmıştı.

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