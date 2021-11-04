Sivasspor, kadın futbol takımı kuruyor

“Sivasspor yönetimine ve başkan Mecnun Otyakmaz’a çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladıkları için. Biz hazır bir ekibiz içimize katılacak olan 3-4 tane arkadaşımızla Sivas’ımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sivasspor olarak neler yapabiliriz, ne yapacağız bunu zaman gösterecek. Şuan çalışmalarımız devam ediyor. Bizler lige hazırız ve maçların başlamasını bekliyoruz. Statü daha yayınlanmadı ve ona göre hareket edeceğiz. Transfer sezonunun içerisindeyiz ama birçok topçuyu büyük takımlar aldı. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Geçen sene Kayseri’ye vermiş olduğumuz futbolcular geri gelecek. Takımı iskelet olarak oluşturduk ama eksik olan yönlerimiz de var. Hazır olmayan sporcularımız var. Onlarda takıma katılınca iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum. Sivas deplasmanı rakipler için zor olacak, öyle kolay bir deplasman olmayacak."