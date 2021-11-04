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Türkiye
Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20211104/stratejist-paksoy-kredi-kosullari-birden-bire-sonumlenmeyecek-daha-secici-olacak-1050471741.html
Stratejist Paksoy: Kredi koşulları birden bire sönümlenmeyecek, daha seçici olacak
Stratejist Paksoy: Kredi koşulları birden bire sönümlenmeyecek, daha seçici olacak
Stratejist Paksoy, FED’in ileriye dönük politikasını “Artık FED tahvil alımı noktasında daha az alacak ve bunu 2022 ortasına kadar bitirecek. Demek ki parasal... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T12:13+0300
2021-11-04T12:13+0300
seyir hali
radyo
abd merkez bankası (fed)
enflasyon
cüneyt paksoy
tahvil
merkez bankası
tüfe
üfe
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Stratejist Paksoy: Kredi koşulları birden bire sönümlenmeyecek, daha seçici olacak
Stratejist Paksoy: Kredi koşulları birden bire sönümlenmeyecek, daha seçici olacak
Radyo Sputnik’te konuşan Stratejist Cüneyt Paksoy, enflasyon değerlerini, Merkez Bankası’nın para politikasını ve FED açıklamalarını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.Enflasyon ve politika faizi arasındaki makasın açıldığını belirten Paksoy, enflasyon sepetindeki ürünlerde yayılım gözlendiğini “Enflasyon şaşırtmadı çünkü yüksek gelmesini bekliyorduk. 19.89 arttı. Aylık bazda artış yüzde 2.39 olarak kaydedildi. 20’ye dayanan bir enflasyon diyebilirim aslında. Asıl problem enerji de içinde etkin. Ona yapabileceğimiz pek bir şey yok. Global ölçekte bir fiyat artışıdır. Aynı şeyi FED Başkanı da söyledi ama ÜFE’deki yükseliş yüzde 46.31 oldu. Böylelikle ÜFE-TÜFE makası rekor bir seviyeye ulaşmış oldu. 26.42’lik bir makas var. Bu Merkez Bankası noktasında enflasyonla politika faizi arasındaki makas da açılıyor. Yayılım var yani enflasyon sepeti içerisinde fiyatı artan kalemlerin sayısı 331’e yükseldi. 2018 civarında 339’du. Azaldı, tekrar çoğalmaya başladı. Hem hissedilen enflasyon yükseliyor hem de enflasyon yayılım gösteriyor” diye açıkladı.‘Merkez Bankası’nın son enflasyon raporundaki paradigma değişimi: Üreterek büyümek’Paksoy, Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda gözlenen yeniliklere dikkat çekti:“Bizim Merkez Bankamızın son enflasyon raporundaki paradigma değişimi kıymetli, yıllardır söylediğimiz şeyi Merkez Bankası da sahiplenmiş durumda. Nedir o? Üreterek büyümek, üreterek büyürken ihracatı ana motor olarak düşünmek, ihracatın artması için belirli bir rekabetçi kur dengesi oluşturmak, üretimi destekleyecek bütün imkanları kullanmaktır. Eğer enflasyon yükselmeye devam ederse bir faiz indirimi değil, bekle-gör yaparak piyasaların dışarda ve içerde nereye evrildiğini görerek hareket etmek gerekiyor. Kendisini yukarı yönlü revize etmemesi, manevra alanı oluştukça faiz indirimlerine devam edebilmesi için şarttır”‘Parayı kendi ülkenize çekebiliyor olmanız için hikayeniz çok kıymetli olacak’FED in tahvil alımlarını azaltacağına dikkat çeken Paksoy, sermaye girişi için yapılması gerekenleri “Ne kadar piyasa yanlısı ve ılımlı olursa olsun dün yeni bir şey başladı. Artık FED tahvil alımı noktasında daha az alacak ve bunu 2022 ortasına kadar bitirecek. Demek ki parasal likidite ve kredi koşulları birden bire sönümlenmeyecek ama daha seçici olacak. Parayı kendi ülkenize çekebiliyor olmanız için hikayeniz çok kıymetli olacak. Türkiye’nin hikayesinde büyüme gücü, büyümedeki nokta, tedarik zincirindeki problemleri lehine çevirmesi, ihracatın artış hızı, turizmin bu sene olumlu gitmesi gibi artılar var. Sermaye girişlerini sıcak tutmak için enflasyonla mücadelede kararlı olduğunuzu ve risk primi vererek ilerelemek durumunda olduğunuzu söylemeniz gerekiyor” diye tanımladı.
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Ali Çağatay
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radyo, abd merkez bankası (fed), enflasyon, cüneyt paksoy, tahvil, merkez bankası, tüfe, üfe, аудио

Stratejist Paksoy: Kredi koşulları birden bire sönümlenmeyecek, daha seçici olacak

12:13 04.11.2021
SEYİR HALİ
Stratejist Paksoy: Kredi koşulları birden bire sönümlenmeyecek, daha seçici olacak
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Stratejist Paksoy, FED’in ileriye dönük politikasını “Artık FED tahvil alımı noktasında daha az alacak ve bunu 2022 ortasına kadar bitirecek. Demek ki parasal likidite ve kredi koşulları birden bire sönümlenmeyecek ama daha seçici olacak. Parayı kendi ülkenize çekebiliyor olmanız için hikayeniz çok kıymetli olacak” diye değerlendirdi.
Radyo Sputnik’te konuşan Stratejist Cüneyt Paksoy, enflasyon değerlerini, Merkez Bankası’nın para politikasını ve FED açıklamalarını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.
Enflasyon ve politika faizi arasındaki makasın açıldığını belirten Paksoy, enflasyon sepetindeki ürünlerde yayılım gözlendiğini “Enflasyon şaşırtmadı çünkü yüksek gelmesini bekliyorduk. 19.89 arttı. Aylık bazda artış yüzde 2.39 olarak kaydedildi. 20’ye dayanan bir enflasyon diyebilirim aslında. Asıl problem enerji de içinde etkin. Ona yapabileceğimiz pek bir şey yok. Global ölçekte bir fiyat artışıdır. Aynı şeyi FED Başkanı da söyledi ama ÜFE’deki yükseliş yüzde 46.31 oldu. Böylelikle ÜFE-TÜFE makası rekor bir seviyeye ulaşmış oldu. 26.42’lik bir makas var. Bu Merkez Bankası noktasında enflasyonla politika faizi arasındaki makas da açılıyor. Yayılım var yani enflasyon sepeti içerisinde fiyatı artan kalemlerin sayısı 331’e yükseldi. 2018 civarında 339’du. Azaldı, tekrar çoğalmaya başladı. Hem hissedilen enflasyon yükseliyor hem de enflasyon yayılım gösteriyor” diye açıkladı.

‘Merkez Bankası’nın son enflasyon raporundaki paradigma değişimi: Üreterek büyümek’

Paksoy, Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda gözlenen yeniliklere dikkat çekti:
“Bizim Merkez Bankamızın son enflasyon raporundaki paradigma değişimi kıymetli, yıllardır söylediğimiz şeyi Merkez Bankası da sahiplenmiş durumda. Nedir o? Üreterek büyümek, üreterek büyürken ihracatı ana motor olarak düşünmek, ihracatın artması için belirli bir rekabetçi kur dengesi oluşturmak, üretimi destekleyecek bütün imkanları kullanmaktır. Eğer enflasyon yükselmeye devam ederse bir faiz indirimi değil, bekle-gör yaparak piyasaların dışarda ve içerde nereye evrildiğini görerek hareket etmek gerekiyor. Kendisini yukarı yönlü revize etmemesi, manevra alanı oluştukça faiz indirimlerine devam edebilmesi için şarttır”

‘Parayı kendi ülkenize çekebiliyor olmanız için hikayeniz çok kıymetli olacak’

FED in tahvil alımlarını azaltacağına dikkat çeken Paksoy, sermaye girişi için yapılması gerekenleri “Ne kadar piyasa yanlısı ve ılımlı olursa olsun dün yeni bir şey başladı. Artık FED tahvil alımı noktasında daha az alacak ve bunu 2022 ortasına kadar bitirecek. Demek ki parasal likidite ve kredi koşulları birden bire sönümlenmeyecek ama daha seçici olacak. Parayı kendi ülkenize çekebiliyor olmanız için hikayeniz çok kıymetli olacak. Türkiye’nin hikayesinde büyüme gücü, büyümedeki nokta, tedarik zincirindeki problemleri lehine çevirmesi, ihracatın artış hızı, turizmin bu sene olumlu gitmesi gibi artılar var. Sermaye girişlerini sıcak tutmak için enflasyonla mücadelede kararlı olduğunuzu ve risk primi vererek ilerelemek durumunda olduğunuzu söylemeniz gerekiyor” diye tanımladı.
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