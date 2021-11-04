https://tr.sputniknews.com/20211104/sumela-manastirinda-4-kapanma-haber-verilmeden-kapatilmasi-acenteleri-derinden-etkiledi-1050470109.html

Sümela Manastırı’nda 4. kapanma: 'Haber verilmeden kapatılması acenteleri derinden etkiledi'

Sümela Manastırı’nda 4. kapanma: 'Haber verilmeden kapatılması acenteleri derinden etkiledi'

Trabzon'un Maçka ilçesinde restorasyon ve yamaç ıslah projesi kapsamında 5 yılda 3 kez ziyarete kapatılıp açılan Sümela Manastırı, güvenlik amacıyla yeniden... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T11:34+0300

2021-11-04T11:34+0300

2021-11-04T11:34+0300

yaşam

turizm

karadeniz

sümela manastırı

restorasyon

türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)

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Trabzon Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan bölgenin önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı’nda, Şubat 2016'da restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması başlatıldı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı.İkinci etap çalışmaları Kasım 2019'da başladıEndüstriyel dağcılar tarafından, taş düşmelerine karşı yamaçların çelik ağlarla örülüp, güçlendirdiği manastır; 7 ay ziyarete açık kalarak, ikinci etap çalışmaları için Kasım 2019’da ziyarete kapatıldı. İkinci etap çalışmalarının büyük oranda bitirilmesiyle bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla bağlandığı törenle 28 Temmuz 2020’de ziyarete açıldı.Üçüncü kapanış Aralık 2020'deÇalışmaların geri kalan kısmı tamamlanmak üzere manastırın kapıları, Kasım 2020’de tekrar ziyaretçilere kapatıldı. Çelik ağların yamaca serildiği ‘bohçalama’ sistemiyle korunan manastır, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 1 Temmuz 2021’de yeniden ziyarete açıldı.1 Kasım'da yine kapandıManastırdaki restorasyon sırasında aralarında Ana Kaya Kilisesi’nin sağında yer alan 10 şapel, çan kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci odaları, mahzen ve benzeri yapıların bulunduğu saklı mekanlar ise gün yüzüne çıkarıldı. Manastır, kaya sabitleme çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararıyla 1 Kasım 2021’de ziyarete kapatıldı. Tarihi yapı giriş üstündeki yamaçta bulunan kaya kütlesinin gövdesinin delinerek, 16 metre çelik kazıklarla kalıcı olarak sabitleneceği manastırın 31 Ocak 2022’de ziyarete açılacağı belirtildi. Manastırın kapalı olduğunu bilmeden ziyarete gelenler, geri dönmek zorunda kalıyor.‘Açık zannediyorduk'Manastırı yakından görmek için Almanya’dan gelen ve tarihi yapıyı ancak uzaktan görme imkanı bulan Abdülkadir Karaca, “Göremediğimiz için kendimi kötü hissediyorum. İçini merak ediyordum. Şanssızlık oldu, böyle olacağını tahmin edemedik. Biz açık olduğunu biliyorduk” dedi.‘Geldik ama göremedik'Manastırın içini gezemediği için üzgün olduğunu belirten Nurettin Çakır, “Misafirlerim gelmişti. Onlarla ‘manastır turu yapalım’ dedik ama kısmet olmadı. Aşağıda bize manastırın kapandığını söylediler; gerçekten üzüldük. Uzun zamandır manastır tadilattaydı; geldik ama göremedik. Bitmemesi bizi üzdü. İnşallah 3 ay sonra tekrar misafirlerimizle ziyarete geleceğiz” diye konuştu.'Belli saatlerde açık kalsın' talebiTÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Ragıp Pirselimoğlu da, manastırın ziyarete kapatılmasının turizmcileri olumsuz etkilediğini söyledi. Tarihi mekanının kısıtlı saat diliminde ziyarete açık kalması önerisinde bulunan Pirselimoğlu, “Manastırın haber verilmeden, akşamdan karar alınıp, sabah kapatılması seyahat acentelerini derinden etkiledi. Birkaç sene önce aynısını Göbeklitepe’de yaptılar. Seyahat acenteleri ve rehberlerin tepkisi üzerine günde 3 saat açarak tekrar hizmete aldılar. Talebimiz, tüm gün kapatılması değil, bölge turizmine hizmet vermeye devam etmesi. En azından saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında açık kalsın. Bölge turizmi zaten canlanmaya yeni başlamıştı. Bundan etkilenmeden bu ölü sezonu rahat geçirmeyi istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210712/sumela-manastirinda-restorasyon-atiklari-dereye-dokulmus-1044945389.html

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turizm, karadeniz, sümela manastırı, restorasyon, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)