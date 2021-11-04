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https://tr.sputniknews.com/20211104/tacizcileri-engellemeye-calisirken-olen-haydarcanin-babasi-cocugumdan-bana-onur-miras-kaldi-1050482552.html
Tacizcileri engellemeye çalışırken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumdan bana 'onur' miras kaldı
Tacizcileri engellemeye çalışırken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumdan bana 'onur' miras kaldı
İki genç kızı taciz edenlere müdahale ederken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan’ın babası Nurettin Kılıçdoğan, “Ailelerimizde büyüklerimizi kaybettiğimizde... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T16:08+0300
2021-11-04T16:11+0300
türkiye
ankara
türkiye
taciz
cinayet
kadına yönelik taciz
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Ankara'da tacizi engellemeye çalışırken öldürülen 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan'ın babası, oğlundan kendisine 'onur' miras kaldığını ifade etti ve "Hiç kimse istemez elbette çocuğunu kaybetmek. Ancak ölümün de şanlısı vardır. Çocuğumuz gerçekten bir insanın sorumluluğunu yaşamı pahasına getirme meselesinde, sonuçlar bu da olsa böyle bir yolu seçti. Saygı duymaktan başka ve bundan onur duymaktan başka bir şeyimiz yok. Çok zor elbette bundan sonra yıllarca beraber olduğum insandan ayrılmak” dedi.Haydarcan’ın ölürken bile ders verdiğini söyleyen baba Kılıçdoğan, “Kayıtsızlığın nelere mal olacağının, duyarsızlığın nelere mal olacağının bir örneği oldu. 'Bananeciliğin' bir örneği oldu. Elbette insan olarak da teşekkür etmek gerekiyor. Baba olarak müthiş onur duydum. Hepimizin bir geleneği vardır. Bizler fakir ailelerin çocuklarıyız. Ailelerimizde büyüklerimizi kaybettiğimizde babamızdan bize onurlarının kaldığını, şereflerinin kaldığını söylemekten mutluluk duyan insanlarız. Ben Türkiye’de ilk defa çocuğundan onur miras kalan birisiyim” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211102/ankarada-28-yasindaki-genc-iki-kiz-cocuguna-tacizi-engellemeye-calisirken-olduruldu-1050402338.html
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ankara, türkiye, taciz, cinayet, kadına yönelik taciz

Tacizcileri engellemeye çalışırken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumdan bana 'onur' miras kaldı

16:08 04.11.2021 (güncellendi: 16:11 04.11.2021)
© İHA / MEVLÜT İŞLİTacizcileri engellemeye çalışırken ölen Haydarcan’ın babası
Tacizcileri engellemeye çalışırken ölen Haydarcan’ın babası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© İHA / MEVLÜT İŞLİ
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İki genç kızı taciz edenlere müdahale ederken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan’ın babası Nurettin Kılıçdoğan, “Ailelerimizde büyüklerimizi kaybettiğimizde babamızdan bize onurlarının kaldığını, şereflerinin kaldığını söylemekten mutluluk duyan insanlarız. Ben Türkiye’de ilk defa çocuğundan onur miras kalan birisiyim” dedi.
Ankara'da tacizi engellemeye çalışırken öldürülen 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan'ın babası, oğlundan kendisine 'onur' miras kaldığını ifade etti ve "Hiç kimse istemez elbette çocuğunu kaybetmek. Ancak ölümün de şanlısı vardır. Çocuğumuz gerçekten bir insanın sorumluluğunu yaşamı pahasına getirme meselesinde, sonuçlar bu da olsa böyle bir yolu seçti. Saygı duymaktan başka ve bundan onur duymaktan başka bir şeyimiz yok. Çok zor elbette bundan sonra yıllarca beraber olduğum insandan ayrılmak” dedi.
Haydarcan’ın ölürken bile ders verdiğini söyleyen baba Kılıçdoğan, “Kayıtsızlığın nelere mal olacağının, duyarsızlığın nelere mal olacağının bir örneği oldu. 'Bananeciliğin' bir örneği oldu. Elbette insan olarak da teşekkür etmek gerekiyor. Baba olarak müthiş onur duydum. Hepimizin bir geleneği vardır. Bizler fakir ailelerin çocuklarıyız. Ailelerimizde büyüklerimizi kaybettiğimizde babamızdan bize onurlarının kaldığını, şereflerinin kaldığını söylemekten mutluluk duyan insanlarız. Ben Türkiye’de ilk defa çocuğundan onur miras kalan birisiyim” ifadelerini kullandı.
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
YAŞAM
Ankara'da 28 yaşındaki genç, iki kız çocuğuna tacizi engellemeye çalışırken öldürüldü
2 Kasım, 12:59
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