https://tr.sputniknews.com/20211104/telefonun-fiyatini-pahali-bulunca-is-yeri-sahibini-vurdu-1050474393.html
Telefonun fiyatını pahalı bulunca iş yeri sahibini vurdu
Telefonun fiyatını pahalı bulunca iş yeri sahibini vurdu
Esenyurt’ta, satın almak istediği cep telefonunun fiyatını pahalı bulan kişi, telefoncuyu bacağından silahla vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T13:18+0300
2021-11-04T13:18+0300
2021-11-04T13:18+0300
türkiye
istanbul
saldırı
esenyurt
silah
bacak
esnaf
yaralama
telefon
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Perşembe günü akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ali Ekber A. isimli kişi caddedeki cep telefonu mağazasına girdi. İstediği cep telefonunun fiyatını pahalı bulan Ali Ekber A., işyeri sahibi Doğan G. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından Ali Ekber A., belinden çıkardığı tabanca ile ateş ederek Doğan G.’yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda saldırganı yakalamayı başardı. Yapılan üst aramasında 3 adet fişek ve ruhsatsız tabancayla yakalanan Ali Ekber A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi. Telefoncudaki saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20210620/kedisini-olduren-kopegin-sahibini-vurdu-1044774831.html
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istanbul, saldırı, esenyurt, silah, bacak, esnaf, yaralama, telefon
Telefonun fiyatını pahalı bulunca iş yeri sahibini vurdu
Esenyurt’ta, satın almak istediği cep telefonunun fiyatını pahalı bulan kişi, telefoncuyu bacağından silahla vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Perşembe günü akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ali Ekber A. isimli kişi caddedeki cep telefonu mağazasına girdi.
İstediği cep telefonunun fiyatını pahalı bulan Ali Ekber A., işyeri sahibi Doğan G. ile tartışmaya başladı.
Sözlü tartışmanın ardından Ali Ekber A., belinden çıkardığı tabanca ile ateş ederek Doğan G.’yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda saldırganı yakalamayı başardı.
Yapılan üst aramasında 3 adet fişek ve ruhsatsız tabancayla yakalanan Ali Ekber A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi.
Telefoncudaki saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.