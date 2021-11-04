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https://tr.sputniknews.com/20211104/telefonunu-siyah-beyaz-kullanmak-bagimliliga-karsi-cozum-olur-mu-1050494651.html
Cep telefonunu siyah beyaz kullanmak bağımlılığa karşı çözüm olur mu?
Cep telefonunu siyah beyaz kullanmak bağımlılığa karşı çözüm olur mu?
Cep telefonu bağımlılığını azaltmak çok zor. Vücudumuza sürekli olarak mutluluk hormonu salgılatan bu cihazlar rengini kaybetse ne olur? Cep telefonu kullanımı... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T22:33+0300
2021-11-04T22:50+0300
yaşam
cep telefonu
teknoloji
bağımlılık
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Çoğu insan akıllı telefonu ile haddinden fazla zaman geçirdiğinin farkında. Bazıları bu geçirdikleri zamanı azaltmak için ellerinden geleni yapıyor. Artık akıllı telefon çoğu insan için bir bağımlılık noktasında olduğu için bunu yapmak hiç kolay değil. Kimisi Instagram’ı geçici bir süre uygulama olarak siliyor, Twitter’a daha az bakma kararı alıyor ama uzun süre ‘kopuk’ olarak yaşamak artık kaldırabileceğimiz bir lüks değil.Grammy ödüllü sanatçı Lorde de cep telefonuna yapışık yaşayan ve bunu kendine dert edinenlerden. Lorde geçen günlerde telefonda geçirdiği zamanı azaltmak için ekran ayarını siyah beyaza çevirdiğini söyledi. Yani telefonundaki her görüntü, ara yüzler, uygulamalar, resimler, videolar hepsi siyah beyaz görünüyordu. Sanatçıya böyle yaparak ekran süresini ciddi şekilde azalttı.'Telefonunuzu basitleştirin'Çocukların cep telefonu kullanımı üzerine kitap yazan Devorah Heitner, “Cep telefonunuzu daha az ilgi çekici yapan her şey, kullanımı azaltmanıza yardımcı olur” diyor. ABD Ulusal Kadın ve Teknoloji Mekezi’nde ahlak bilimci olarak çalışan Carissa Lintao, “Pek çok insan renklerin uygulama geliştirme ve tasarımında nasıl kullanıldığını fark etmez. Bütün renkleri kapatmak uygulama kullanma sürenizi düşürür ve uygulama kullanımınızı daha basit bir düzeye indirir, çünkü siyah beyazda renkli bir görüntüye göre daha az etkileşim halinde oluruz” değerlendirmesinde bulunuyor.Siyah beyaz kullanım nasıl aktifleştirilir?iPhone kullanıcıları telefonlarında ‘erişilebilirlik’ menüsüne tıklayıp ‘erkan ve metin puntosu’ sekmesinden ‘renk filtreleri’ bölümüne geçebilir, buradan ise renk filtreleri sekmesine tıklayıp ‘gri tonlu’ seçeneğini işaretlerlerse telefon ekranları siyah beyaza dönüyor. Android cihazlarda bu ayar modelden modele değişiyor. Haber Global'in derleyip yayınladığı habere göre, Litvanya’nın başkenti Riga’da yaşayan Aiva Strelca sürekli olarak telefonuyla uğraştığı için (doomscrolling) pandeminin ilk aylarında uykuya dalmakta sorun yaşıyordu. Strelca yatmadan yarım saat önce telefonunu siyah beyaza çevirdi ve kısa bir süre sonra telefonuna ilgisini kaybettiğini fark edip uykuya dalmaya başladı.'Instagram siyah beyaz olsa hiç eğlenceli bir yer olmazdı'41 yaşındaki tur operatörü İtalyan vatandaşı Candice Criscione, “Instagram siyah beyaz olsa hiç eğlenceli bir yer olmazdı” diyor. Wall Street Journal yazarı Rachel Wolfe telefonunu siyah beyaza çevirdikten sonra ekran kullanım süresinin haftalık yüzde 11 düştüğünü saptadı. Yazarın ekran kullanım süresi azalsa bile günde hala 6.5 saatini cep telefonu ile geçiriyor. Ayrıca telefonunda renkleri kaybettiğinden beri bazı uygulamaların yerini bulamaz oldu.Navigasyon kullanırken de renklerden ötürü yolları karıştırdı. Özellikle cep telefonu ile fotoğraf çekmek siyah beyaz modda pek verimli değil. Yazar sonunda dayanamayıp telefonu eski haline getirdi.Peki cep telefonunu daha az kullanmak için başka ne yapılabilir?Yazar Devorah Heitner şu dört tavsiyeyi veriyor:Teknoloji araştırma şirketi CompareCamp’ın araştırmasına göre; ABD’deki otomobil kazalarının yüzde 26’sı sürücüler cep telefonlarına baktığı anlarda yaşanıyor. Bazı uzmanlar tıpkı İskandinav ülkelerinde sigaraya uygulandığı gibi akıllı telefonlara da caydırıcı olması açısından ek vergi getirilmesi gerektiğini söylüyor.
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cep telefonu, teknoloji, bağımlılık

Cep telefonunu siyah beyaz kullanmak bağımlılığa karşı çözüm olur mu?

22:33 04.11.2021 (güncellendi: 22:50 04.11.2021)
© DHACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© DHA
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Cep telefonu bağımlılığını azaltmak çok zor. Vücudumuza sürekli olarak mutluluk hormonu salgılatan bu cihazlar rengini kaybetse ne olur? Cep telefonu kullanımı üzerine kitap yazan Devorah Heitner, “Cep telefonunuzu daha az ilgi çekici yapan her şey, kullanımı azaltmanıza yardımcı olur” dedi.
Çoğu insan akıllı telefonu ile haddinden fazla zaman geçirdiğinin farkında. Bazıları bu geçirdikleri zamanı azaltmak için ellerinden geleni yapıyor. Artık akıllı telefon çoğu insan için bir bağımlılık noktasında olduğu için bunu yapmak hiç kolay değil. Kimisi Instagram’ı geçici bir süre uygulama olarak siliyor, Twitter’a daha az bakma kararı alıyor ama uzun süre ‘kopuk’ olarak yaşamak artık kaldırabileceğimiz bir lüks değil.
Grammy ödüllü sanatçı Lorde de cep telefonuna yapışık yaşayan ve bunu kendine dert edinenlerden. Lorde geçen günlerde telefonda geçirdiği zamanı azaltmak için ekran ayarını siyah beyaza çevirdiğini söyledi. Yani telefonundaki her görüntü, ara yüzler, uygulamalar, resimler, videolar hepsi siyah beyaz görünüyordu. Sanatçıya böyle yaparak ekran süresini ciddi şekilde azalttı.

'Telefonunuzu basitleştirin'

Çocukların cep telefonu kullanımı üzerine kitap yazan Devorah Heitner, “Cep telefonunuzu daha az ilgi çekici yapan her şey, kullanımı azaltmanıza yardımcı olur” diyor.
ABD Ulusal Kadın ve Teknoloji Mekezi’nde ahlak bilimci olarak çalışan Carissa Lintao, “Pek çok insan renklerin uygulama geliştirme ve tasarımında nasıl kullanıldığını fark etmez. Bütün renkleri kapatmak uygulama kullanma sürenizi düşürür ve uygulama kullanımınızı daha basit bir düzeye indirir, çünkü siyah beyazda renkli bir görüntüye göre daha az etkileşim halinde oluruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Siyah beyaz kullanım nasıl aktifleştirilir?

iPhone kullanıcıları telefonlarında ‘erişilebilirlik’ menüsüne tıklayıp ‘erkan ve metin puntosu’ sekmesinden ‘renk filtreleri’ bölümüne geçebilir, buradan ise renk filtreleri sekmesine tıklayıp ‘gri tonlu’ seçeneğini işaretlerlerse telefon ekranları siyah beyaza dönüyor. Android cihazlarda bu ayar modelden modele değişiyor.
Haber Global'in derleyip yayınladığı habere göre, Litvanya’nın başkenti Riga’da yaşayan Aiva Strelca sürekli olarak telefonuyla uğraştığı için (doomscrolling) pandeminin ilk aylarında uykuya dalmakta sorun yaşıyordu. Strelca yatmadan yarım saat önce telefonunu siyah beyaza çevirdi ve kısa bir süre sonra telefonuna ilgisini kaybettiğini fark edip uykuya dalmaya başladı.

'Instagram siyah beyaz olsa hiç eğlenceli bir yer olmazdı'

41 yaşındaki tur operatörü İtalyan vatandaşı Candice Criscione, “Instagram siyah beyaz olsa hiç eğlenceli bir yer olmazdı” diyor. Wall Street Journal yazarı Rachel Wolfe telefonunu siyah beyaza çevirdikten sonra ekran kullanım süresinin haftalık yüzde 11 düştüğünü saptadı. Yazarın ekran kullanım süresi azalsa bile günde hala 6.5 saatini cep telefonu ile geçiriyor. Ayrıca telefonunda renkleri kaybettiğinden beri bazı uygulamaların yerini bulamaz oldu.
Navigasyon kullanırken de renklerden ötürü yolları karıştırdı. Özellikle cep telefonu ile fotoğraf çekmek siyah beyaz modda pek verimli değil. Yazar sonunda dayanamayıp telefonu eski haline getirdi.
Peki cep telefonunu daha az kullanmak için başka ne yapılabilir?
Yazar Devorah Heitner şu dört tavsiyeyi veriyor:
1.
Sesi kesin: Uygulama bildirimlerini kapatın. Özellikle WhatsApp’tan size ulaşmak isteyenler kızacaktır ama yapacak bir şey yok, yeni hayatınız böyle.
2.
Daha az fotoğraf çekin: Gördüğünüz her şeyi belgelemek zorunda değilsiniz.
3.
Zamanlar belirleyin: Örneğin kendinize, "Akşam 8’den sonra gerekmedikçe telefonuma bakmayacağım” gibi kurallar koyabilirsiniz.
4.
Uygulamaları saklayın: Telefonunuzu açtığınızda dayanamayıp herhangi bir uygulamaya giriyorsanız uygulamaları klasör haline getirip ana ekranda bir yere alın.
Teknoloji araştırma şirketi CompareCamp’ın araştırmasına göre; ABD’deki otomobil kazalarının yüzde 26’sı sürücüler cep telefonlarına baktığı anlarda yaşanıyor. Bazı uzmanlar tıpkı İskandinav ülkelerinde sigaraya uygulandığı gibi akıllı telefonlara da caydırıcı olması açısından ek vergi getirilmesi gerektiğini söylüyor.
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