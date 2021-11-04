https://tr.sputniknews.com/20211104/test-sonucunun-pozitif-oldugunu-otobuste-ogrendi-polis-tarafindan-hastaneye-goturuldu-1050478341.html

Test sonucunun pozitif olduğunu otobüste öğrendi, polis tarafından hastaneye götürüldü

Test sonucunun pozitif olduğunu otobüste öğrendi, polis tarafından hastaneye götürüldü

Samsun'da yaşayan ve koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucunu beklemeden İstanbul'a gitmek için otobüse binen Mehmet Volkan A.nın test sonucu pozitif... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T14:37+0300

2021-11-04T14:37+0300

2021-11-04T14:37+0300

koronavirüs

polis

sağlık bakanlığı

seyahat

karantina

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

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Koronavirüs testi yaptıran ve sonucunu beklemeden seyahat etmek isteyen Mehmet Volkan A., İstanbul’a gitmek için Samsun’un Terme ilçesinde terminal dışından otobüse bindi. Test sonucu belli olan Volkan A.'ya ulaşan sağlık ekipleri, hastaya, koronavirüs testinin pozitif çıktığını iletti. Volkan A.'nın bu esnada şehirlerarası yolculuk yaptığını öğrenen ekipler, polise haber verdi.Çorum-Samsun kara yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün önünde durdurulan otobüsten indirilen Mehmet Volkan A., sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.Otobüs yoluna devam ederken, diğer yolcuların kendilerini izole etmek için evlerine gönderilecekleri öğrenildi. Öte yandan otobüs sürücüsüne de, terminal dışından yolcu aldığı için cezai işlem uygulandı.

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polis, sağlık bakanlığı, seyahat, karantina, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri