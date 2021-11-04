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Test sonucunun pozitif olduğunu otobüste öğrendi, polis tarafından hastaneye götürüldü
Test sonucunun pozitif olduğunu otobüste öğrendi, polis tarafından hastaneye götürüldü
Samsun'da yaşayan ve koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucunu beklemeden İstanbul'a gitmek için otobüse binen Mehmet Volkan A.nın test sonucu pozitif... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T14:37+0300
2021-11-04T14:37+0300
koronavirüs
polis
sağlık bakanlığı
seyahat
karantina
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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Koronavirüs testi yaptıran ve sonucunu beklemeden seyahat etmek isteyen Mehmet Volkan A., İstanbul’a gitmek için Samsun’un Terme ilçesinde terminal dışından otobüse bindi. Test sonucu belli olan Volkan A.'ya ulaşan sağlık ekipleri, hastaya, koronavirüs testinin pozitif çıktığını iletti. Volkan A.'nın bu esnada şehirlerarası yolculuk yaptığını öğrenen ekipler, polise haber verdi.Çorum-Samsun kara yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün önünde durdurulan otobüsten indirilen Mehmet Volkan A., sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.Otobüs yoluna devam ederken, diğer yolcuların kendilerini izole etmek için evlerine gönderilecekleri öğrenildi. Öte yandan otobüs sürücüsüne de, terminal dışından yolcu aldığı için cezai işlem uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/karantinayi-delerek-is-gorusmesine-giden-sahis-yakalandi-poz-verelim-en-azindan-1050213529.html
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polis, sağlık bakanlığı, seyahat, karantina, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

Test sonucunun pozitif olduğunu otobüste öğrendi, polis tarafından hastaneye götürüldü

14:37 04.11.2021
© DHA Test sonucunu beklemeden bindiği otobüste pozitif olduğu ortaya çıktı
Test sonucunu beklemeden bindiği otobüste pozitif olduğu ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© DHA
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Samsun'da yaşayan ve koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucunu beklemeden İstanbul'a gitmek için otobüse binen Mehmet Volkan A.nın test sonucu pozitif çıktı. Bunu bildirmek için aradıkları Mehmet Volkan A.'nın otobüsle yola çıktığını öğrenen sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine polis otobüsü durdurarak Volkan A.'yı hastaneye götürüldü.
Koronavirüs testi yaptıran ve sonucunu beklemeden seyahat etmek isteyen Mehmet Volkan A., İstanbul’a gitmek için Samsun’un Terme ilçesinde terminal dışından otobüse bindi.
Test sonucu belli olan Volkan A.'ya ulaşan sağlık ekipleri, hastaya, koronavirüs testinin pozitif çıktığını iletti. Volkan A.'nın bu esnada şehirlerarası yolculuk yaptığını öğrenen ekipler, polise haber verdi.
Çorum-Samsun kara yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün önünde durdurulan otobüsten indirilen Mehmet Volkan A., sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
Otobüs yoluna devam ederken, diğer yolcuların kendilerini izole etmek için evlerine gönderilecekleri öğrenildi.
Öte yandan otobüs sürücüsüne de, terminal dışından yolcu aldığı için cezai işlem uygulandı.
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