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Tiger King yıldızı Joe Exotic'in elinde bu kez biyopsi sonucu var: 'Bana acımanızı istemiyorum'
12:29 04.11.2021 (güncellendi: 12:45 04.11.2021)
© AFP 2021Joe Exotic
© AFP 2021
ABD'nin eski lideri Donald Trump'ın başkanlığın son gününde affettiği 73 kişiye dahil olamayan, birkaç ay önce de kansere yakalandığını söyleyip şimdiki başkan Joe Biden'dan af isteyen Joe Exotic hapisten çıkabilmek için bir kez daha bastırdı.
Netflix'te ilk gösteriminden itibaren 10 günde 34 milyondan fazla kişi tarafından izlenen 'Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik' isimli belgesel dizisinde konu alınan hayvanat bahçesi sahibi Joe Exotic (asıl adıyla Joseph Allen Maldonado- Passage) bir kez daha, saldırgan türde prostat kanserine yakalandığına dair bir açıklama yaptı.
Doctors called me in today to break the news that my prostate biopsy came back with an aggressive cancer, Carole Will have her own party over this! Say a prayer everyone & be my voice 😢 love #joeexotic #exclusive #breakingnews #freejoeexotic #justiceforjoeexotic pic.twitter.com/M5wu7fI7a9— Joe Exotic (@joe_exotic) November 3, 2021
Rakibi Carole Baskin'e karşı kiralık katil tutarak cinayet girişiminde bulunmak ve 5 kaplanı öldürmek dahil çok sayıda yaban hayatı koruma ihlalinden 2018 yılında 22 yıl hapse çarptırılan Maldonado, avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı, açıklamada prostat biyopsisi sonucu kendisine kanser teşhisi konduğunu, diğer testlerin sonuçlarının beklendiğini ve tedavi için af istediğini yazdı. "Kimsenin kendisine acımasını istemiyorum" diyen Maldonado, "Eminim Carole parti verecektir" diyerek eski rakibine taş attı.
Joseph Maldonado, known as Joe Exotic in 'Tiger King,' says he has been diagnosed with an aggressive form of prostate cancer https://t.co/MeCf2ONIi2— CNN (@CNN) November 4, 2021
Maldonado ağustos ayındaki açıklamasında prostat kanseri olduğunu ama kesin teşhisi beklediğini, hastalık çok ilerlemişse tedaviyi reddedeceğini ve ölmeye hazır olduğunu söylemiş, ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'e af çağrısı yapmıştı.
Joe Exotic reportedly says he's "ready to die" as he awaits an official diagnosis. https://t.co/4BY1rcM2GZ— HotNewHipHop (@HotNewHipHop) August 10, 2021