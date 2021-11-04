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Tiger King yıldızı Joe Exotic'in elinde bu kez biyopsi sonucu var: 'Bana acımanızı istemiyorum'
Tiger King yıldızı Joe Exotic'in elinde bu kez biyopsi sonucu var: 'Bana acımanızı istemiyorum'
ABD'nin eski lideri Donald Trump'ın başkanlığın son gününde affettiği 73 kişiye dahil olamayan, birkaç ay önce de kansere yakalandığını söyleyip şimdiki başkan... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T12:29+0300
2021-11-04T12:45+0300
dünya
netflix
prostat kanseri
joe exotic
tiger king
joe biden
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Netflix'te ilk gösteriminden itibaren 10 günde 34 milyondan fazla kişi tarafından izlenen 'Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik' isimli belgesel dizisinde konu alınan hayvanat bahçesi sahibi Joe Exotic (asıl adıyla Joseph Allen Maldonado- Passage) bir kez daha, saldırgan türde prostat kanserine yakalandığına dair bir açıklama yaptı.Rakibi Carole Baskin'e karşı kiralık katil tutarak cinayet girişiminde bulunmak ve 5 kaplanı öldürmek dahil çok sayıda yaban hayatı koruma ihlalinden 2018 yılında 22 yıl hapse çarptırılan Maldonado, avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı, açıklamada prostat biyopsisi sonucu kendisine kanser teşhisi konduğunu, diğer testlerin sonuçlarının beklendiğini ve tedavi için af istediğini yazdı. "Kimsenin kendisine acımasını istemiyorum" diyen Maldonado, "Eminim Carole parti verecektir" diyerek eski rakibine taş attı. Maldonado ağustos ayındaki açıklamasında prostat kanseri olduğunu ama kesin teşhisi beklediğini, hastalık çok ilerlemişse tedaviyi reddedeceğini ve ölmeye hazır olduğunu söylemiş, ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'e af çağrısı yapmıştı.
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netflix, prostat kanseri, joe exotic, tiger king, joe biden, donald trump

Tiger King yıldızı Joe Exotic'in elinde bu kez biyopsi sonucu var: 'Bana acımanızı istemiyorum'

12:29 04.11.2021 (güncellendi: 12:45 04.11.2021)
© AFP 2021Joe Exotic
Joe Exotic - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AFP 2021
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ABD'nin eski lideri Donald Trump'ın başkanlığın son gününde affettiği 73 kişiye dahil olamayan, birkaç ay önce de kansere yakalandığını söyleyip şimdiki başkan Joe Biden'dan af isteyen Joe Exotic hapisten çıkabilmek için bir kez daha bastırdı.
Netflix'te ilk gösteriminden itibaren 10 günde 34 milyondan fazla kişi tarafından izlenen 'Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik' isimli belgesel dizisinde konu alınan hayvanat bahçesi sahibi Joe Exotic (asıl adıyla Joseph Allen Maldonado- Passage) bir kez daha, saldırgan türde prostat kanserine yakalandığına dair bir açıklama yaptı.
Rakibi Carole Baskin'e karşı kiralık katil tutarak cinayet girişiminde bulunmak ve 5 kaplanı öldürmek dahil çok sayıda yaban hayatı koruma ihlalinden 2018 yılında 22 yıl hapse çarptırılan Maldonado, avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı, açıklamada prostat biyopsisi sonucu kendisine kanser teşhisi konduğunu, diğer testlerin sonuçlarının beklendiğini ve tedavi için af istediğini yazdı. "Kimsenin kendisine acımasını istemiyorum" diyen Maldonado, "Eminim Carole parti verecektir" diyerek eski rakibine taş attı.
Maldonado ağustos ayındaki açıklamasında prostat kanseri olduğunu ama kesin teşhisi beklediğini, hastalık çok ilerlemişse tedaviyi reddedeceğini ve ölmeye hazır olduğunu söylemiş, ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'e af çağrısı yapmıştı.
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