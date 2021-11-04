https://tr.sputniknews.com/20211104/turkiye-genelinde-kepenk-indiren-dovizciler-anlatti-mesele-kimlik-karti-degil-cok-daha-farkli-1050483943.html
Türkiye genelinde kepenk indiren dövizciler anlattı: ‘Mesele kimlik kartı değil, çok daha farklı’
Türkiye genelinde kepenk indiren dövizciler anlattı: ‘Mesele kimlik kartı değil, çok daha farklı’
Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu’nun çağrısıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz bürolarına ilişkin hazırlanan yeni yönetmeliğe tepki gösteren... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T16:55+0300
2021-11-04T16:55+0300
2021-11-04T18:04+0300
görüş
protesto
cumhurbaşkanı
döviz
kapalıçarşı
ekonomi
serbest piyasa ekonomisi
döviz bürosu
kepenk kapatma
döviz kuru
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Serbest piyasanın önemli unsurlarından biri olan döviz bürolarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12 Ekim’de çıkartılan yeni kararlara tepkisi sürüyor. Tüm illerde kepenk kapatarak karara karşı çıkmak isteyen dövizciler, Çemberlitaş Meydanı’nda bir araya geldi.Düzenlenecek olan protestolar için platform ve ses sistemi kurup hazırlık yapan Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu temsilcileri ve büro sahipleri, İstanbul Valiliği’nin Çemberlitaş Meydanı’nda basın açıklamasına izin vermediğini söyleyen polisler ile gergin anlar yaşadı. Avukatların da araya girmesinin ardından tansiyonun düşmesiyle birlikte dövizciler, 11.45’te kepenk kapatma eylemini gerçekleştirdikten sonra Beyazıt Meydanı’na yürüyerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Devir hakkının sınırlandırılması, büro sahiplerinin yönetim haklarının kısıtlanması, 5 katına çıkarılan sermaye şartı gibi maddeleri içeren yeni yönetmelikten şikayet eden büro sahipleri, sosyal medyadan da #DövizcilerKepenKapatıyor hashtagini kullanarak gündemde ilk sıraya yükseldi.Çemberlitaş’a gelen polislerin protesto ile ilgili herhangi sorun olmadığını söylemelerine rağmen saat 11.00’i gösterdiğinde ‘işlerin değiştiğini’ söyleyen Platform Temsilcisi Ulaş Çabuk, sözü döviz bürosu sahibi Hayati Yılmaz’a devretti.‘Döviz büroları, döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil’Ülke genelindeki 852 döviz bürosu ve binlerce çalışanı adına Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu’nu temsilen yaptığını söylediği konuşmasında Yılmaz, bakanlık tarafından açıklanan tebliğin tüm çalışanları mağdur ettiğini belirterek, “Döviz büroları ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil, aksine turizm ve ticaret ile ülkemize gelen yabancı paraları ülke finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir” dedi.Yeni kararlar döviz bürolarını nasıl etkiledi?Yılmaz, yeni düzenleme ile getirilen birkaç önemli hususu sıralayarak şu ifadeleri kullandı:‘İşletmeleri çalışamaz hale getirdi, bizden görüş alınmadı, Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadan çıkartıldığını düşünüyoruz’Döviz bürolarının piyasanın en güvenilir ve saygın firmaları olduğunu ifade eden Yılmaz, “Buna rağmen hiçbir sektörde uygulanmayan baskı ve haksız düzenlemeler işletmeleri çalışamaz hale getirmiştir. Bu kararlar alınırken sektörden hiçbir arkadaşımızın, hukukçuların ve mali müşavirlerin görüşü alınmamıştır. Ayrıca bu yönetmeliğin Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadan çıkartıldığını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kamuoyunun vicdanına sesleniyoruz. Senelerce emek verip sektörde var olan şirketlerin bu tebliğ ile değerlerinin yok edilmesi hiçbir yasa ve vicdana uymamaktadır” dedi.‘Yönetmelik ve tebliğ anayasamıza aykırı: şirketlerimizi kapatmamıza sebep olacak’Sektörün ve ülkenin menfaatine olacak her türlü düzenlemenin destekçisi olduklarını ve sonuna kadar uygulayacaklarını belirterek her zaman devletin yanında olduklarının altını çizen Yılmaz, “Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ve tebliğ bizler açısından mağduriyet oluşturmuş ve nihayetinde şirketlerimizi kapatmamıza sebep olacaktır. Yönetmelik ve tebliğ anayasamıza, kanuna ve hukuka aykırıdır. Bu yönetmeliğe karşı hukuki haklarımızı arayacağımızı ilan ederiz” şeklinde konuştu.‘Mesele kimlik kartı değil, çok daha farklı’Döviz bürolarıyla ilgili olan yeni yönetmelikle birlikte yaşanan asıl sıkıntıları dillerdirmek istediklerini söyleyen Kapalıçarşı esnafı, gündemde konuşulanlar üzerinden mevcut problemlerini Sputnik'e anlattı. Gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını veya Pasaport Numarasını sisteme bildirmek zorunda olan ve bununla alakalı bir sorun yaşamadıklarını aktaran döviz bürosu sahipleri, “Neden devletimize kimlik göstermeyelim ki? Kimsenin gizlisi saklısı yok. Herkes onu konuşuyor ama mesele o değil, ondan çok daha farklı. Biz dövizcileri bitirecek bir sistemin getirilmesinden rahatsızız. Bu yönetmelik bizi bitirdiği gibi sıcak para girişini de bitirir. Döviz büroları bu ülkenin bel kemiklerinden biri. Bizi yıldırma politikaları işe yaramayacak. Haklarımızı savunacağız” ifadelerini kullandı.
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protesto, cumhurbaşkanı, döviz, kapalıçarşı, ekonomi, serbest piyasa ekonomisi, döviz bürosu, kepenk kapatma, döviz kuru, hazine ve maliye bakanlığı, türkiye yetkili müesseseler platformu, ulaş çabuk, hayati yılmaz
Türkiye genelinde kepenk indiren dövizciler anlattı: ‘Mesele kimlik kartı değil, çok daha farklı’
16:55 04.11.2021 (güncellendi: 18:04 04.11.2021)
Özel
Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu’nun çağrısıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz bürolarına ilişkin hazırlanan yeni yönetmeliğe tepki gösteren döviz büroları, basın açıklamasının ardından kepenk kapattı. Yönetmeliğe karşı çıkan büro sahipleri, yapılan düzenlemelerden rahatsızlıklarını dile getirerek yaşananları Sputnik’e anlattı.
Serbest piyasanın
önemli unsurlarından biri olan döviz bürolarının Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından 12 Ekim
’de çıkartılan yeni kararlara
tepkisi sürüyor. Tüm illerde kepenk kapatarak
karara karşı çıkmak isteyen dövizciler
, Çemberlitaş Meydanı
’nda bir araya geldi.
Düzenlenecek olan protestolar için platform ve ses sistemi kurup hazırlık yapan Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu temsilcileri ve büro sahipleri, İstanbul Valiliği’nin Çemberlitaş Meydanı’nda basın açıklamasına izin vermediğini söyleyen polisler ile gergin anlar yaşadı. Avukatların da araya girmesinin ardından tansiyonun düşmesiyle birlikte dövizciler, 11.45’te kepenk kapatma eylemini gerçekleştirdikten sonra Beyazıt Meydanı’na yürüyerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Devir hakkının sınırlandırılması, büro sahiplerinin yönetim haklarının kısıtlanması, 5 katına çıkarılan sermaye şartı gibi maddeleri içeren yeni yönetmelikten şikayet eden büro sahipleri, sosyal medyadan da #DövizcilerKepenKapatıyor hashtagini kullanarak gündemde ilk sıraya yükseldi.
Çemberlitaş’a gelen polislerin protesto ile ilgili herhangi sorun olmadığını söylemelerine rağmen saat 11.00’i gösterdiğinde ‘işlerin değiştiğini’ söyleyen Platform Temsilcisi Ulaş Çabuk, sözü döviz bürosu sahibi Hayati Yılmaz’a devretti.
‘Döviz büroları, döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil’
Ülke genelindeki 852 döviz bürosu ve binlerce çalışanı adına Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu’nu temsilen yaptığını söylediği konuşmasında Yılmaz, bakanlık tarafından açıklanan tebliğin tüm çalışanları mağdur ettiğini belirterek, “Döviz büroları ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil, aksine turizm ve ticaret ile ülkemize gelen yabancı paraları ülke finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir” dedi.
Yeni kararlar döviz bürolarını nasıl etkiledi?
Yılmaz, yeni düzenleme ile getirilen birkaç önemli hususu sıralayarak şu ifadeleri kullandı:
“Serbest piyasada çok önemli misyona sahip olan döviz bürolarının;
- Hisse devir hakları ellerinden alınmıştır. Şirket sahipleri hisselerini, öz çocuklarına, kardeşlerine, annesine, babasına ve ortaklarına devredemez hale getirilmiştir.
- Döviz büroları sahipleri, şirket yönetimine profesyonel yönetici, eşlerini, çocuklarını ve kardeşlerini atayamamaktadır.
-Sermaye şartı işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın 5 katına çıkartılmıştır. Buna göre 10 Milyon TL sermayeyi fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletme faaliyetten men edilecektir.
- Getirilen yönetmelik ile ülkemiz 4 faaliyet bölgesine bölünmüştür. Şirket adresi naklinde 3 milyon TL harç ödeme şartı getirilerek adres değişikliği imkansız hal almıştır”
‘İşletmeleri çalışamaz hale getirdi, bizden görüş alınmadı, Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadan çıkartıldığını düşünüyoruz’
Döviz bürolarının piyasanın en güvenilir ve saygın firmaları olduğunu ifade eden Yılmaz, “Buna rağmen hiçbir sektörde uygulanmayan baskı ve haksız düzenlemeler işletmeleri çalışamaz hale getirmiştir. Bu kararlar alınırken sektörden hiçbir arkadaşımızın, hukukçuların ve mali müşavirlerin görüşü alınmamıştır. Ayrıca bu yönetmeliğin Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadan çıkartıldığını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kamuoyunun vicdanına sesleniyoruz. Senelerce emek verip sektörde var olan şirketlerin bu tebliğ ile değerlerinin yok edilmesi hiçbir yasa ve vicdana uymamaktadır” dedi.
‘Yönetmelik ve tebliğ anayasamıza aykırı: şirketlerimizi kapatmamıza sebep olacak’
Sektörün ve ülkenin menfaatine olacak her türlü düzenlemenin destekçisi olduklarını ve sonuna kadar uygulayacaklarını belirterek her zaman devletin yanında olduklarının altını çizen Yılmaz, “Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ve tebliğ bizler açısından mağduriyet oluşturmuş ve nihayetinde şirketlerimizi kapatmamıza sebep olacaktır. Yönetmelik ve tebliğ anayasamıza, kanuna ve hukuka aykırıdır. Bu yönetmeliğe karşı hukuki haklarımızı arayacağımızı ilan ederiz” şeklinde konuştu.
‘Mesele kimlik kartı değil, çok daha farklı’
Döviz bürolarıyla ilgili olan yeni yönetmelikle birlikte yaşanan asıl sıkıntıları dillerdirmek istediklerini söyleyen Kapalıçarşı esnafı, gündemde konuşulanlar üzerinden mevcut problemlerini Sputnik'e anlattı.
Gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını
veya Pasaport Numarasını sisteme bildirmek zorunda olan ve bununla alakalı bir sorun yaşamadıklarını aktaran döviz bürosu sahipleri
, “Neden devletimize kimlik göstermeyelim ki? Kimsenin gizlisi saklısı yok. Herkes onu konuşuyor ama mesele o değil, ondan çok daha farklı. Biz dövizcileri bitirecek bir sistemin getirilmesinden rahatsızız. Bu yönetmelik bizi bitirdiği gibi sıcak para girişini de bitirir. Döviz büroları bu ülkenin bel kemiklerinden biri. Bizi yıldırma politikaları işe yaramayacak. Haklarımızı savunacağız”
ifadelerini kullandı.