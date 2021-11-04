Türkiye'de 24 saatte 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi, 228 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 482 koronavirüs vakası tespit edildi. 228 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son durumu şu ifadelerle paylaştı:"Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece yüzde 59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde70’in üzerine çıkarılması gereklidir."
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 482 koronavirüs vakası tespit edildi. 228 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son durumu şu ifadelerle paylaştı:
"Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece yüzde 59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde70’in üzerine çıkarılması gereklidir."
Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gereklidir. pic.twitter.com/bSUsZhGiBC