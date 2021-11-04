https://tr.sputniknews.com/20211104/turkiyeden-yola-cikan-suriyeli-multeci-cocuk-kuklasi-amal-yolculugunu-tamamladi-1050466324.html

Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal yolculuğunu tamamladı

Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal yolculuğunu tamamladı

Mülteci sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan çocuk kuklası Amal, 8 bin kilometrelik yolculuğunun son durağı olan Manchester'a ulaştı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T09:26+0300

2021-11-04T09:26+0300

2021-11-04T09:33+0300

yaşam

suriye

ingiltere

türkiye

mülteci

kukla

küçük amal

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Suriyeli mülteci bir kız çocuğunu temsil eden kukla Amal, İngiltere'nin Manchester kentine ulaşarak 8 bin kilometrelik yolculuğunu tamamladı. Mültecilerin sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan 'Yürüyüş' adlı etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Amal'ın yolculuğu Gaziantep'ten başlayarak Manchester'da son buldu. 3.5 metre boyundaki dev kukla, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelerden geçerek toplamda 12 haftalık bir yolculuk tamamladı. Etkinliğin son durağı olan Manchester'da halk, Amal'ı içtenlikle karşıladı.

suriye

ingiltere

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suriye, ingiltere, türkiye, mülteci, kukla, küçük amal