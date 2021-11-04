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https://tr.sputniknews.com/20211104/turkiyeden-yola-cikan-suriyeli-multeci-cocuk-kuklasi-amal-yolculugunu-tamamladi-1050466324.html
Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal yolculuğunu tamamladı
Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal yolculuğunu tamamladı
Mülteci sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan çocuk kuklası Amal, 8 bin kilometrelik yolculuğunun son durağı olan Manchester'a ulaştı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T09:26+0300
2021-11-04T09:26+0300
2021-11-04T09:33+0300
yaşam
suriye
ingiltere
türkiye
mülteci
kukla
küçük amal
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Suriyeli mülteci bir kız çocuğunu temsil eden kukla Amal, İngiltere'nin Manchester kentine ulaşarak 8 bin kilometrelik yolculuğunu tamamladı. Mültecilerin sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan 'Yürüyüş' adlı etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Amal'ın yolculuğu Gaziantep'ten başlayarak Manchester'da son buldu. 3.5 metre boyundaki dev kukla, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelerden geçerek toplamda 12 haftalık bir yolculuk tamamladı. Etkinliğin son durağı olan Manchester'da halk, Amal'ı içtenlikle karşıladı.
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suriye, ingiltere, türkiye, mülteci, kukla, küçük amal
Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal yolculuğunu tamamladı 09:26 04.11.2021 (güncellendi: 09:33 04.11.2021)
Mülteci sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan çocuk kuklası Amal, 8 bin kilometrelik yolculuğunun son durağı olan Manchester'a ulaştı.
Suriyeli mülteci bir kız çocuğunu temsil eden kukla Amal, İngiltere'nin Manchester kentine ulaşarak
8 bin kilometrelik yolculuğunu tamamladı.
Mültecilerin sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan
'Yürüyüş' adlı etkinlik kapsamında
gerçekleştirilen Amal'ın yolculuğu Gaziantep'ten başlayarak Manchester'da son buldu.
3.5 metre boyundaki dev kukla, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelerden geçerek toplamda 12 haftalık bir yolculuk tamamladı.
Etkinliğin son durağı olan Manchester'da halk, Amal'ı içtenlikle karşıladı.