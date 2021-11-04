https://tr.sputniknews.com/20211104/turkiyenin-milli-muharip-ucaginin-ilk-parcasi-uretildi-1050474533.html

Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçası üretildi

Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçası üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasını üretti. TUSAŞ Genel Müdürü Prof... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T13:20+0300

2021-11-04T13:20+0300

2021-11-04T13:23+0300

türkiye

temel kotil

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)

milli muharip uçağı (mmu)

sanayi ve teknoloji bakanlığı

milli muharip uçak (mmu)

tusaş

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasını üretti. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, sosyal medya hesabı üzerinden, Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasının fotoğrafını paylaştı.Kotil, “Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210923/tusas-genel-muduru-kotil-milli-muharip-ucakla-ilgili-konustu-f-16larda-bu-ozellik-bulunmuyor-1049171086.html

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temel kotil, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), milli muharip uçağı (mmu), sanayi ve teknoloji bakanlığı, milli muharip uçak (mmu), tusaş