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Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçası üretildi
Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçası üretildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasını üretti. TUSAŞ Genel Müdürü Prof... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T13:20+0300
2021-11-04T13:23+0300
türkiye
temel kotil
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)
milli muharip uçağı (mmu)
sanayi ve teknoloji bakanlığı
milli muharip uçak (mmu)
tusaş
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasını üretti. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, sosyal medya hesabı üzerinden, Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasının fotoğrafını paylaştı.Kotil, “Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210923/tusas-genel-muduru-kotil-milli-muharip-ucakla-ilgili-konustu-f-16larda-bu-ozellik-bulunmuyor-1049171086.html
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temel kotil, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), milli muharip uçağı (mmu), sanayi ve teknoloji bakanlığı, milli muharip uçak (mmu), tusaş

Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçası üretildi

13:20 04.11.2021 (güncellendi: 13:23 04.11.2021)
© Fotoğraf : Twittter/Temel KotilTürkiye’nin Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçası
Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Fotoğraf : Twittter/Temel Kotil
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasını üretti. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Twitter hesabı üzerinden fotoğrafı paylaşıp açıklama yaptı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasını üretti. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, sosyal medya hesabı üzerinden, Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasının fotoğrafını paylaştı.
Kotil, “Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
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