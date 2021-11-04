https://tr.sputniknews.com/20211104/ukraynada-rus-diline-karsi-mucadelenin-basarisizligi-ortaya-cikti-1050487618.html
Ukrayna’da Rus diline karşı mücadelenin başarısızlığı ortaya çıktı
Ukrayna’da Rus diline karşı mücadelenin başarısızlığı ortaya çıktı
Ukrayna’da devlet dilinin korunması ombudsmanı Kremin, ülke genelinde Rus dili diye bir şeyin neredeyse kalmadığını, ancak (Ukrayna Rusçası diye bilinen)... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T17:55+0300
2021-11-04T17:55+0300
2021-11-04T17:56+0300
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Ukrayna’da devlet dilinin korunması ombudsmanı Taras Kremin, Golos FM radyosuna demecinde ülke genelinde Rus dili diye bir şeyin neredeyse kalmadığını, ancak Surzhik lehçesinin her yerde kullanıldığını ifade etti.Ülkenin Rusça konuşan nüfusunun ‘Ruslaştırılmış Ukraynalılar’ olduğunu söyleyen Kremin, “Ukrayna Rusçasından bahsedecek olursak, bu Surzhiktir. Bu aynı zamanda Ukrayna'nın Ruslaştırılmış vatandaşları tarafından da kullanılan Surzhik” açıklamasında bulundu.Ukrayna Parlamentosu, 25 Nisan 2019'da ülkede yaşayan Rusça konuşan büyük azınlığın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı, Ukraynacaya özel bir statü veren ve dili kamu çalışanları için zorunlu hale getiren yasayı onaylamıştı.Kabul edilen yasa, Ukrayna dilinin ulusal dil olarak hayatın neredeyse tüm alanlarında kullanılmasını öngörüyor. Ülkede bu konuda sürekli olarak kavgalar yaşanıyor.Anayasa Mahkemesi, yasanın ulusal azınlıkların dil haklarını ihlal ettiğine, yasal statüsüne yönelik herhangi bir saldırının ise ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edeceğine karar verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya ve Ukrayna'nın ortak kültürel mirasının bölünemeyeceğini ve buna gerek olmadığını ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211019/ukraynali-guzel-rusca-konustugu-icin-yoneltilen-elestirilere-yanit-verdi-1049965008.html
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Ukrayna’da Rus diline karşı mücadelenin başarısızlığı ortaya çıktı
17:55 04.11.2021 (güncellendi: 17:56 04.11.2021)
Ukrayna’da devlet dilinin korunması ombudsmanı Kremin, ülke genelinde Rus dili diye bir şeyin neredeyse kalmadığını, ancak (Ukrayna Rusçası diye bilinen) Surzhik lehçesinin her yerde kullanıldığını belirtti.
Ukrayna’da devlet dilinin korunması ombudsmanı Taras Kremin, Golos FM radyosuna demecinde ülke genelinde Rus dili diye bir şeyin neredeyse kalmadığını, ancak Surzhik lehçesinin her yerde kullanıldığını ifade etti.
Ülkenin Rusça konuşan nüfusunun ‘Ruslaştırılmış Ukraynalılar’ olduğunu söyleyen Kremin, “Ukrayna Rusçasından bahsedecek olursak, bu Surzhiktir. Bu aynı zamanda Ukrayna'nın Ruslaştırılmış vatandaşları tarafından da kullanılan Surzhik” açıklamasında bulundu.
Ukrayna Parlamentosu, 25 Nisan 2019'da ülkede yaşayan Rusça konuşan büyük azınlığın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı, Ukraynacaya özel bir statü veren ve dili kamu çalışanları için zorunlu hale getiren yasayı onaylamıştı.
Kabul edilen yasa, Ukrayna dilinin ulusal dil olarak hayatın neredeyse tüm alanlarında kullanılmasını öngörüyor. Ülkede bu konuda sürekli olarak kavgalar yaşanıyor.
Anayasa Mahkemesi, yasanın ulusal azınlıkların dil haklarını ihlal ettiğine, yasal statüsüne yönelik herhangi bir saldırının ise ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edeceğine karar verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya ve Ukrayna'nın ortak kültürel mirasının bölünemeyeceğini ve buna gerek olmadığını ifade etmişti.