https://tr.sputniknews.com/20211104/ukraynanin-berlin-buyukelcisi-almanya-bizi-sirtimizdan-bicakladi--1050468779.html

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi: Almanya bizi sırtımızdan bıçakladı

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi: Almanya bizi sırtımızdan bıçakladı

Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Almanya hükümetinin Kuzey Akım-2 doğalgaz projesini destekleme kararı almasının Kiev için bir şok olduğunu... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T10:56+0300

2021-11-04T10:56+0300

2021-11-04T10:56+0300

ekonomi

ukrayna

almanya

berlin

kuzey akım 2

büyükelçi

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RND’ye konuşan Melnik, Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın boru hattının sertifikalandırılmasının Almanya ve AB’ye gaz sevkiyatı için tehlike oluşturmadığı yönündeki açıklamasının Kiev’i şoke ettiğini belirtti. Kuzey Akım-2 projesini başlı başına Ukrayna’nın sırtına yediği bıçak darbesi olarak nitelendiren Melnik, bunun Ukrayna’nın gelecek 10 yıl Almanya’ya karşı büyük bir güven kaybı yaşamasına yol açacağını ifade etti. Melnik ayrıca Berlin’in proje görüşüldüğü sırada Kiev’le istişarelerde bulunmadığını, bunun Ukrayna ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın ihlali olduğunu kaydetti. Melnik’e göre bu yüzden Ukraynalı Naftogaz şirketi Kuzey Akım-2’nin hiçbir zaman kullanıma geçirilmemesi gerektiğini kanıtlamak için sertifikalandırma sürecine dahil edilmeyi istedi. Kiev’in boru hattı yüzünden yılda 3 milyar euro veya bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 9’unu kaybedebileceğini vurgulayan Melnik, bunun ülkesinin ekonomisi için tahrip edici olacağını söyledi. Melnik, “Kuzey Akım-2 belki de görevi sona erecek hükümetin en büyük jeopolitik hatası olabilir. Gelecek koalisyonun kaybedilen güveni geri kazanmak için mutlaka durumu düzeltmesi gerekir” dedi. Rusya kıyılarından başlayacak Kuzey Akım-2 Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya kadar iki koldan yılda 55 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapacak. Projenin inşaatı 10 Eylül’de tamamlandı. Ekim ortasında Nord Stream 2 AG şirketi boru hattının ilk kolunu gazla doldurduğunu bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211027/ukraynadan-almanyanin-kuzey-akim-2ye-sertifika-verilmesi-abye-tehdit-degil-aciklamasina-tepki-1050227299.html

https://tr.sputniknews.com/20211020/rusyadan-almanyaya-kuzey-akim-2-icin-son-muhlet-sertifika-8-ocaka-kadar-verilmeli-1049991034.html

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ukrayna, almanya, berlin, kuzey akım 2, büyükelçi