https://tr.sputniknews.com/20211104/uyusturucu-operasyonunda-4u-uzman-cavus-5-kisi-tutuklandi-teslim-etmeye-goturuyordum-1050475377.html

Uyuşturucu operasyonunda 4’ü uzman çavuş 5 kişi tutuklandı: 'Teslim etmeye götürüyordum'

Uyuşturucu operasyonunda 4’ü uzman çavuş 5 kişi tutuklandı: 'Teslim etmeye götürüyordum'

Şanlıurfa'da uzman çavuş Hanifi N.'nin otomobilde 42 kilo 100 gram esrarla yakalanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 uzman çavuş daha gözaltına... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T13:40+0300

2021-11-04T13:40+0300

2021-11-04T13:39+0300

türkiye

gözaltı

uzman çavuş

uyuşturucu

jasat

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, Hilvan ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Diyarbakır’ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Hanifi N. yönetimindeki 55 AAT 802 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan Hanifi N. sorgusunda uyuşturucuyu Hilvan ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde oturan Hasan A.’ya 200 bin liraya sattığını ve teslim etmeye götürdüğünü söyledi. Hanifi N. uyuşturucu ticaretini Lice İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli 3 uzman çavuş ile birlikte yaptıklarını belirtti.Bunun üzerine Hasan A. ile 3 uzman çavuş da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 uzman çavuş ile Hasan A. çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.

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gözaltı, uzman çavuş, uyuşturucu, jasat