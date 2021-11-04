Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211104/uyusturucu-operasyonunda-4u-uzman-cavus-5-kisi-tutuklandi-teslim-etmeye-goturuyordum-1050475377.html
Uyuşturucu operasyonunda 4’ü uzman çavuş 5 kişi tutuklandı: 'Teslim etmeye götürüyordum'
Uyuşturucu operasyonunda 4’ü uzman çavuş 5 kişi tutuklandı: 'Teslim etmeye götürüyordum'
Şanlıurfa'da uzman çavuş Hanifi N.'nin otomobilde 42 kilo 100 gram esrarla yakalanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 uzman çavuş daha gözaltına... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T13:40+0300
2021-11-04T13:39+0300
türkiye
gözaltı
uzman çavuş
uyuşturucu
jasat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045206502_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_37af869dab2ac282281145774a6350ff.jpg
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, Hilvan ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Diyarbakır’ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Hanifi N. yönetimindeki 55 AAT 802 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan Hanifi N. sorgusunda uyuşturucuyu Hilvan ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde oturan Hasan A.’ya 200 bin liraya sattığını ve teslim etmeye götürdüğünü söyledi. Hanifi N. uyuşturucu ticaretini Lice İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli 3 uzman çavuş ile birlikte yaptıklarını belirtti.Bunun üzerine Hasan A. ile 3 uzman çavuş da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 uzman çavuş ile Hasan A. çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045206502_246:0:1746:1125_1920x0_80_0_0_7df8a0e0afb9357094f067f5c9e2bc9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gözaltı, uzman çavuş, uyuşturucu, jasat

Uyuşturucu operasyonunda 4’ü uzman çavuş 5 kişi tutuklandı: 'Teslim etmeye götürüyordum'

13:40 04.11.2021
© AAGözaltı - tutuklama
Gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
Abone ol
Şanlıurfa'da uzman çavuş Hanifi N.'nin otomobilde 42 kilo 100 gram esrarla yakalanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 uzman çavuş daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 uzman çavuş ile 1 sivil tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Hilvan ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Diyarbakır’ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Hanifi N. yönetimindeki 55 AAT 802 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Hanifi N. sorgusunda uyuşturucuyu Hilvan ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde oturan Hasan A.’ya 200 bin liraya sattığını ve teslim etmeye götürdüğünü söyledi. Hanifi N. uyuşturucu ticaretini Lice İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli 3 uzman çavuş ile birlikte yaptıklarını belirtti.
Bunun üzerine Hasan A. ile 3 uzman çavuş da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 uzman çavuş ile Hasan A. çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:13İtfaiye raporu tamamlandı: Çevre aktivisti Erhan'ın evindeki yangın elektrik kontağından çıkmış
15:11Adalet Bakanı Gül: NSU terör örgütü tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır
15:04Doğusunda gerilimin arttığı Ukrayna’da parlamento yeni savunma bakanı atamasını onayladı
15:00Merkez Bankası rezervleri 123.8 milyar dolara geriledi
14:53Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi
14:50Taksiciyi bayıltıp parasını çaldılar
14:39Diyarbakır Sağlık Platformu: Riskli gebeliğe rağmen nöbet tutturulan sağlıkçı bebeğini kaybetti
14:37Test sonucunun pozitif olduğunu otobüste öğrendi, polis tarafından hastaneye götürüldü
14:32Facebook Türkiye yetkilileri Meclis'te: Haberi kaldırmıyoruz, görünürlüğünü azaltıyoruz
14:31BM: Gıda fiyatları Temmuz 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı
14:27Nijerya'da 21 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
14:22TFF'den Galatasaray'a seyirci yanıtı: Tüm sorumluluk UEFA’dadır
14:17Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın sorgusuna başlandı
14:16Kütahya Belediye Meclisi'nde 'takke' gerginliği
14:07Avustralya'da devlet hastanesinden halka 'Mastürbasyon yapın' tavsiyesi
14:06HDP'den '4 Kasım' protestosu: On binlerce partilimiz gözaltına alındı, eş başkanlarımız tutuklandı
14:02Belçika'da Kovid-19 vakaları 1 yıl önceki seviyeyi geçti
14:01Rusya’da koronavirüs nedeniyle kaydedilen can kaybında bir kez daha rekor kırıldı
13:55Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan Ahmet Nur Çebi'ye tepki
13:52BioNTech aşısında 3. doz uygulanmaya başladı