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https://tr.sputniknews.com/20211104/washington-post-beyaz-saray-onleyici-nukleer-saldiri-ilkesini-degerlendiriyor-1050464623.html
Washington Post: Beyaz Saray, 'önleyici nükleer saldırı' ilkesini değerlendiriyor
Washington Post: Beyaz Saray, 'önleyici nükleer saldırı' ilkesini değerlendiriyor
The Washington Post, ABD idaresinin bu ay içerisinde, mevcut nükleer politikada değişikliğin ve nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama ilkesine geçişinin... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T04:51+0300
2021-11-04T04:58+0300
dünya
abd
washington post
nükleer
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Görüşmelerin, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin nükleer silahlara ilişkin yeni bir politika geliştirme stratejisinin bir parçası olacağı ifade edildi. Habere göre, masaya yatırılacak ana sorulardan biri, ABD nükleer cephaneliğinin tek amacının caydırma olduğu mu ilan edilmeli, yoksa ABD’nin önleyici nükleer saldırı hakkına da sahip olup olmamasının mı gerektiği. Görüşmelerde ayrıca Donald Trump döneminde ilan edilen nükleer cephaneliğin modernizasyonu programı gözden geçirilecek, yeni idare bu programın ne kadar gerekli olduğuna karar verecek.Haberde, 2017 Ocak ayında Biden’in, Başkan Yardımcılığı görevini bırakmadan birkaç gün önce, “ABD’nin, nükleer silahı kullanan ilk taraf olacağı gerçekçi bir senaryo hayal etmek zor” dediği anımsatılıyor.
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abd, washington post, nükleer

Washington Post: Beyaz Saray, 'önleyici nükleer saldırı' ilkesini değerlendiriyor

04:51 04.11.2021 (güncellendi: 04:58 04.11.2021)
© SputnikABD'de nükleer deneme
ABD'de nükleer deneme - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
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The Washington Post, ABD idaresinin bu ay içerisinde, mevcut nükleer politikada değişikliğin ve nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama ilkesine geçişinin değerlendirileceği bir dizi basına kapalı toplantı gerçekleştireceğini belirtti.
Görüşmelerin, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin nükleer silahlara ilişkin yeni bir politika geliştirme stratejisinin bir parçası olacağı ifade edildi.
Habere göre, masaya yatırılacak ana sorulardan biri, ABD nükleer cephaneliğinin tek amacının caydırma olduğu mu ilan edilmeli, yoksa ABD’nin önleyici nükleer saldırı hakkına da sahip olup olmamasının mı gerektiği. Görüşmelerde ayrıca Donald Trump döneminde ilan edilen nükleer cephaneliğin modernizasyonu programı gözden geçirilecek, yeni idare bu programın ne kadar gerekli olduğuna karar verecek.

Haberde, 2017 Ocak ayında Biden’in, Başkan Yardımcılığı görevini bırakmadan birkaç gün önce, “ABD’nin, nükleer silahı kullanan ilk taraf olacağı gerçekçi bir senaryo hayal etmek zor” dediği anımsatılıyor.
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