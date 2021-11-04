https://tr.sputniknews.com/20211104/washington-post-beyaz-saray-onleyici-nukleer-saldiri-ilkesini-degerlendiriyor-1050464623.html

Washington Post: Beyaz Saray, 'önleyici nükleer saldırı' ilkesini değerlendiriyor

Washington Post: Beyaz Saray, 'önleyici nükleer saldırı' ilkesini değerlendiriyor

The Washington Post, ABD idaresinin bu ay içerisinde, mevcut nükleer politikada değişikliğin ve nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama ilkesine geçişinin... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T04:51+0300

2021-11-04T04:51+0300

2021-11-04T04:58+0300

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abd

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nükleer

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Görüşmelerin, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin nükleer silahlara ilişkin yeni bir politika geliştirme stratejisinin bir parçası olacağı ifade edildi. Habere göre, masaya yatırılacak ana sorulardan biri, ABD nükleer cephaneliğinin tek amacının caydırma olduğu mu ilan edilmeli, yoksa ABD’nin önleyici nükleer saldırı hakkına da sahip olup olmamasının mı gerektiği. Görüşmelerde ayrıca Donald Trump döneminde ilan edilen nükleer cephaneliğin modernizasyonu programı gözden geçirilecek, yeni idare bu programın ne kadar gerekli olduğuna karar verecek.Haberde, 2017 Ocak ayında Biden’in, Başkan Yardımcılığı görevini bırakmadan birkaç gün önce, “ABD’nin, nükleer silahı kullanan ilk taraf olacağı gerçekçi bir senaryo hayal etmek zor” dediği anımsatılıyor.

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2021

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abd, washington post, nükleer