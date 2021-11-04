https://tr.sputniknews.com/20211104/washingtondaki-rus-buyukelci-ulkelerimiz-arasindaki-iletisim-kanallari-kademeli-olarak-onariliyor-1050463900.html
Washington’daki Rus Büyükelçi: Ülkelerimiz arasındaki iletişim kanalları kademeli olarak onarılıyor
Washington’daki Rus Büyükelçi: Ülkelerimiz arasındaki iletişim kanalları kademeli olarak onarılıyor
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının kademeli olarak yeniden kurulduğunu ve onarıldığını belirtti. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T03:15+0300
2021-11-04T03:15+0300
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Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının kademeli olarak yeniden kurulduğunu ve onarıldığını söyledi.“Güvenlik konseyleri üzerinden istikrarlı bir diyalog yürütülüyor, elbette ki dışişleri bakanlıkları üzerinden diyaloğu hiçbir zaman kesmedik” diyen Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘ABD, diplomatik kısıtlamaları tamamen kaldırma önerisini desteklemedi’Antonov, Rusya’nın mevcut tüm diplomatik kısıtlamaları tamamen kaldırma önerisinin ne Beyaz Saray ne de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini ifade etti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un ABD’ye Moskova’daki diplomatik varlığını güçlendirme önerisi sunduğunu hatırlatan Antonov, “Mevcut tüm diplomatik kısıtlamaları tamamen kaldırma önerimiz ne Dışişleri Bakanlığı, ne de Beyaz Saray tarafından desteklendi. Bu konuyu temaslarım sırasında bizzat dile getirmiştim” ifadelerini kullandı.Rus Büyükelçi, Amerikalıların bu konuda ‘ciddi konuşmadan kaçındıklarını’ sözlerine ekledi.‘ABD, Rusya’nın enformasyon güvenliği konusundaki bazı taleplerine yanıt verdi’Antonov, ABD’nin Rusya’nın enformasyon güvenliği konusundaki bazı taleplerine yanıt verdiğini, ancak birçok konunun hala göz ardı edildiğini söyledi.“(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında Amerikan tarafına yaklaşık 40 talep gönderdiğimizi ve oradan tek bir sorumuza dahi cevap gelmediğini söyleyerek çok iyi bir tablo çizdi” diyen Antonov, şöyle devam etti:Vize verilmesinde yaşanan zorluklar hakkında: İletişim imkanı olmadan diplomasi inşa edilemezRus Büyükelçi, Rusya vatandaşlarına Amerikan vizelerinin verilmesinde yaşanan zorluklara değinerek, karşılıklı iletişim ve kültürel alışveriş imkanı olmadan diplomasi inşa etmenin mümkün olmadığını vurguladı.Antonov, “Rusya vatandaşları, ABD’ye seyahat etme imkanı tanıyan vize almak için Varşova'ya gitmesi gereken evsiz uluslara nasıl dahil edilebildi? Vatandaşların birbirleriyle iletişim imkanı olmadan devletler arasında herhangi bir diplomasi nasıl inşa edilebilir” serzenişinde bulundu.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vizesine başvurmak isteyen Rusya vatandaşlarını, çevirisi ‘evsiz milliyetler’ anlamına gelen ‘Homeless Nationalities’ kategorisine dahil etmişti. Bakanlığın sitesinde yer alan bir belgeye göre, ABD konsolosluğunun bulunmadığı ya da siyasi durumun ABD’li diplomatların talepleri incelemesine imkan vermeyecek kadar istikrarsız olduğu ülkelerin vatandaşları bu kategoriye dahil ediliyor. ABD Dışişleri, Rusya vatandaşların vize başvurularını Varşova’da yapabileceklerini açıklamıştı.
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abd, rusya, anatoliy antonov
Washington’daki Rus Büyükelçi: Ülkelerimiz arasındaki iletişim kanalları kademeli olarak onarılıyor
03:15 04.11.2021 (güncellendi: 03:17 04.11.2021)
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının kademeli olarak yeniden kurulduğunu ve onarıldığını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının kademeli olarak yeniden kurulduğunu
ve onarıldığını söyledi.
“Güvenlik konseyleri üzerinden istikrarlı bir diyalog yürütülüyor, elbette ki dışişleri bakanlıkları üzerinden diyaloğu hiçbir zaman kesmedik” diyen Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sadece iki hafta önce, Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk başkanlığında büyük bir heyet Washşington’u ziyaret etti ve burada ABD’nin çeşitli makamlarının temsilcileriyle toplantılar düzenledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral (Valeriy) Gerasimov, ABD’li mevkidaşı ile Helsinki'de bir araya geldi. Tüm bunlar, iki devlet arasındaki iletişim kanallarının yavaş yavaş yeniden kurulduğunu ve onarıldığını gösteriyor.”
‘ABD, diplomatik kısıtlamaları tamamen kaldırma önerisini desteklemedi’
Antonov, Rusya’nın mevcut tüm diplomatik kısıtlamaları tamamen kaldırma önerisinin ne Beyaz Saray ne de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un ABD’ye Moskova’daki diplomatik varlığını güçlendirme önerisi sunduğunu hatırlatan Antonov, “Mevcut tüm diplomatik kısıtlamaları tamamen kaldırma önerimiz ne Dışişleri Bakanlığı, ne de Beyaz Saray tarafından desteklendi. Bu konuyu temaslarım sırasında bizzat dile getirmiştim” ifadelerini kullandı.
Rus Büyükelçi, Amerikalıların bu konuda ‘ciddi konuşmadan kaçındıklarını’ sözlerine ekledi.
‘ABD, Rusya’nın enformasyon güvenliği konusundaki bazı taleplerine yanıt verdi’
Antonov, ABD’nin Rusya’nın enformasyon güvenliği konusundaki bazı taleplerine yanıt verdiğini, ancak birçok konunun hala göz ardı edildiğini söyledi.
“(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında Amerikan tarafına yaklaşık 40 talep gönderdiğimizi ve oradan tek bir sorumuza dahi cevap gelmediğini söyleyerek çok iyi bir tablo çizdi” diyen Antonov, şöyle devam etti:
“Şunu söylemek isterim ki Amerikan meslektaşlarımız, bu talepleri tekrar göndermemizi istedi ve bazı sorularımıza cevap aldık, fakat hepsine değil.”
Vize verilmesinde yaşanan zorluklar hakkında: İletişim imkanı olmadan diplomasi inşa edilemez
Rus Büyükelçi, Rusya vatandaşlarına Amerikan vizelerinin verilmesinde yaşanan zorluklara değinerek, karşılıklı iletişim ve kültürel alışveriş imkanı olmadan diplomasi inşa etmenin mümkün olmadığını vurguladı.
Antonov, “Rusya vatandaşları, ABD’ye seyahat etme imkanı tanıyan vize almak için Varşova'ya gitmesi gereken evsiz uluslara nasıl dahil edilebildi? Vatandaşların birbirleriyle iletişim imkanı olmadan devletler arasında herhangi bir diplomasi nasıl inşa edilebilir” serzenişinde bulundu.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vizesine başvurmak isteyen Rusya vatandaşlarını, çevirisi ‘evsiz milliyetler’ anlamına gelen ‘Homeless Nationalities’ kategorisine dahil etmişti. Bakanlığın sitesinde yer alan bir belgeye göre, ABD konsolosluğunun bulunmadığı ya da siyasi durumun ABD’li diplomatların talepleri incelemesine imkan vermeyecek kadar istikrarsız olduğu ülkelerin vatandaşları bu kategoriye dahil ediliyor. ABD Dışişleri, Rusya vatandaşların vize başvurularını Varşova’da yapabileceklerini açıklamıştı.