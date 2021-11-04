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https://tr.sputniknews.com/20211104/yeni-akit-yazari-din-kulturu-kuran-siyer-dersinden-tyt-ve-aytde-40-soru-sorulmali-1050468397.html
Yeni Akit yazarı: Din kültürü, Kur’an, siyer dersinden TYT ve AYT’de 40 soru sorulmalı
Yeni Akit yazarı: Din kültürü, Kur’an, siyer dersinden TYT ve AYT’de 40 soru sorulmalı
Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı, “Seçmeli dersler Kur’an, Siyer, Temel Dini Bilgiler okullarda neden az seçiliyor?” sorusunu yönelttiği bugünkü yazısında... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T10:43+0300
2021-11-04T10:42+0300
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yeni akit gazetesi
din kültürü ve ahlak bilgisi
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Yeni Akit’te eğitim alanında yazılar kaleme alan Kavaklı, öğrencilerin bu dersleri seçmemesinin nedenini 'bürokratik zorlaştırma ve bu derslerden üniversite sınavlarında soru çıkmaması' olarak açıkladı.“Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden TYT’de 6 soru gelir. AYT’de alan derslerine göre durum değişiyor. Sayısal alan seçilirse hiç soru gelmez. Öğrenci soru sorulmayan dersi önemsiz olarak görüyor. Kariyer kazanmasına etkisiz ders kabul ettiği için seçmeme eğilimi gösteriyor” diyen Kavaklı şöyle devam etti:"Üniversite sınavlarında soru çıkmayan dersleri öğrenci önemsemiyor.TYT’de Türkçe ve matematikten 40’ar soru gelir. AYT’de edebiyattan 24, matematikten 40 soru çıkar.Din kültürü, Kur’an, siyer, temel dini bilgiler dersinden TYT ve AYT’de 40 soru sorulmalı. O zaman bu dersler öğrencinin gözünde önem kazanır ve dersi seçer. Bu dersleri seçmeyenlere de ahlak dersinden 40 soru sorulmalı. Böylece toplumu bir arada tutan temel değerler öğrencilerimize adamakıllı öğretilmiş olur”
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kuran, yeni akit, yeni akit gazetesi, din kültürü ve ahlak bilgisi, ayt, tyt, temel yeterlilik testi (tyt)

Yeni Akit yazarı: Din kültürü, Kur’an, siyer dersinden TYT ve AYT’de 40 soru sorulmalı

10:43 04.11.2021
© AA / Nuran ErkulNükleer eğitimde sınav heyecanı
Nükleer eğitimde sınav heyecanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA / Nuran Erkul
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Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı, “Seçmeli dersler Kur’an, Siyer, Temel Dini Bilgiler okullarda neden az seçiliyor?” sorusunu yönelttiği bugünkü yazısında “Kur’an, siyer, temel dini bilgiler ve din kültürü derslerinden TYT ve AYT’de 40 soru sorulmalı ve öğrencinin gözünde bu dersleri önemli hale getirmeli” diye yazdı.
Yeni Akit’te eğitim alanında yazılar kaleme alan Kavaklı, öğrencilerin bu dersleri seçmemesinin nedenini 'bürokratik zorlaştırma ve bu derslerden üniversite sınavlarında soru çıkmaması' olarak açıkladı.
“Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden TYT’de 6 soru gelir. AYT’de alan derslerine göre durum değişiyor. Sayısal alan seçilirse hiç soru gelmez. Öğrenci soru sorulmayan dersi önemsiz olarak görüyor. Kariyer kazanmasına etkisiz ders kabul ettiği için seçmeme eğilimi gösteriyor” diyen Kavaklı şöyle devam etti:
"Üniversite sınavlarında soru çıkmayan dersleri öğrenci önemsemiyor.
TYT’de Türkçe ve matematikten 40’ar soru gelir. AYT’de edebiyattan 24, matematikten 40 soru çıkar.
Din kültürü, Kur’an, siyer, temel dini bilgiler dersinden TYT ve AYT’de 40 soru sorulmalı. O zaman bu dersler öğrencinin gözünde önem kazanır ve dersi seçer. Bu dersleri seçmeyenlere de ahlak dersinden 40 soru sorulmalı. Böylece toplumu bir arada tutan temel değerler öğrencilerimize adamakıllı öğretilmiş olur”
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