https://tr.sputniknews.com/20211104/zeytinburnu-millet-bahcesi-acildi-1050485393.html

Zeytinburnu Millet Bahçesi açıldı

Zeytinburnu Millet Bahçesi açıldı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 63 bin metrekarelik alanı kapsayan Millet Bahçesi'nin hizmete girdiğini söyledi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T17:02+0300

2021-11-04T17:02+0300

2021-11-04T17:02+0300

türkiye

zeytinburnu

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açılış

ömer arısoy

zeytinburnu belediyesi

millet bahçesi

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Beştelsiz Mahallesi'ndeki askeri lojmanların taşınmasının ardından boşalan 63 bin metrekarelik alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Millet Bahçesi olarak hazırlandı.Oyun alanı, bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, yeşil alan ve süs havuzunun içinde yer aldığı Millet Bahçesi, dün ziyarete açıldı.Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin neredeyse tam ortasında, kalbinde bir yerdeki Millet Bahçesi'nin Zeytinburnu ailesinin hizmetine girdiğini söyledi.Bu alanda daha önce 540 bağımsız birimin olduğu askeri lojman bulunduğunu hatırlatan Arısoy, askeri lojmanların TOKİ tarafından Başakşehir'de inşa edilen yere taşındığını anlattı.'Bizim için büyük bir mutluluk'2020 yılının Mart ayında lojmanların yıkımına başladıklarını, Bakanlığın yardımıyla çok güzel bir proje ortaya çıktığını ve titizlikle çalışıldığını belirten Arısoy, şunları kaydetti:"63 bin metrekare olan Millet Bahçesi, dün itibarıyla Zeytinburnulu hemşerilerimizin hizmetine girdi. Çok mutluyuz doğrusu. 3 Kasım 2021'in Zeytinburnu için dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gerçekten buna çok ihtiyacımız vardı. Burayı diğer yeni yapılan millet bahçelerinden ayıran bir fark var. O da askeri lojmanlar döneminde binaların arasındaki ağaçları korumak üzere büyük bir titizlik gösterdik. Etrafı çevrildi, koruma altına alındı. Çok küçük hasarlarla buradaki binaların yıkımı ve yeni bahçenin yapımı tamamlandı. Şimdi dolayısıyla baktığınızda neredeyse 50, 100 yıldır orman olan bir yeri sanki açmış gibi görünüyoruz. Bu da bizim için büyük bir mutluluk. Elbette çok sayıda yeni ağaç dikildi ama o eski büyük ağaçlar buraya ayrı bir hava verdi."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a destekleri için teşekkür eden Arısoy, insanların bahçeyi ziyaret ettiğini, çocuklarını getirdiğini, dinlendiğini, eğlendiğini ve ferahladığını kaydetti.

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