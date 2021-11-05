https://tr.sputniknews.com/20211105/100-bin-lira-degerinde-avokado-calan-4-kisi-yakalandi-1050522326.html

100 bin lira değerinde avokado çalan 4 kişi yakalandı

100 bin lira değerinde avokado çalan 4 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 bahçeden piyasa değeri 100 bin lira olan 15 bin avokado çaldığı iddia edilen 4 şüpheli, yakalandı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T18:09+0300

2021-11-05T18:09+0300

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türkiye

antalya

alanya

polis

gözaltı

hırsız

avokado

hırsızlık

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Konaklı ve Toslak mahallelerindeki 6 bahçeden piyasa değeri 100 bin lira olan 15 bin avokado çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin İ.S, M.Ç, A.A. ve H.K. olduğunu tespit etti.Jandarma, şüphelileri Konaklı Mahallesi'ndeki adreslerinde yakalayıp gözaltına aldı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin avokado çaldığı anlar ise bahçelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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antalya, alanya, polis, gözaltı, hırsız, avokado, hırsızlık