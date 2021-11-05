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Çin'de hava kirliliği rekor seviyede: Otoyol ve oyun alanları kapatıldı
Çin'de hava kirliliği rekor seviyede: Otoyol ve oyun alanları kapatıldı
Çin'de kötü hava kalitesi nedeniyle okulların açık hava etkinlikleri askıya alındı, otoyollar kapatıldı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T13:09+0300
2021-11-05T13:09+0300
2021-11-05T13:10+0300
multimedya
çevre
çin
pekin
dünya sağlık örgütü (dsö)
kış olimpiyat oyunları
hava kirliliği
otoyol
çevre kirliliği
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Tedarik zincirlerinin katı emisyon hedefleri ve fosil yakıttaki fiyat artışı nedeniyle son aylarda enerji krizi yaşayan Çin, kömür üretimini artırdı. Üretimin artmasıyla birlikte de cuma günü ülkenin kuzeyini kalın bir duman bulutu kapladı.
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фото, çevre, çin, pekin, dünya sağlık örgütü (dsö), kış olimpiyat oyunları, hava kirliliği, otoyol, çevre kirliliği, sis, görüş mesafesi, hava kalitesi
Çin'de hava kirliliği rekor seviyede: Otoyol ve oyun alanları kapatıldı 13:09 05.11.2021 (güncellendi: 13:10 05.11.2021)
Çin'de kötü hava kalitesi nedeniyle okulların açık hava etkinlikleri askıya alındı, otoyollar kapatıldı.
Tedarik zincirlerinin katı emisyon hedefleri ve fosil yakıttaki fiyat artışı nedeniyle son aylarda enerji krizi yaşayan Çin, kömür üretimini artırdı. Üretimin artmasıyla birlikte de cuma günü ülkenin kuzeyini kalın bir duman bulutu kapladı.
© AFP 2021 / GREG BAKER
Cuma günü Pekin'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğinde bir izleme istasyonu tarafından tespit edilen kir, "çok sağlıksız" olarak tanımlanan seviyelere ulaştı.
Cuma günü Pekin'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğinde bir izleme istasyonu tarafından tespit edilen kir, "çok sağlıksız" olarak tanımlanan seviyelere ulaştı.
© AFP 2021 / GREG BAKER
Akciğerlerin derinliklerine nüfuz eden ve solunum yolu hastalıklarına neden olan küçük partiküller, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen 15 sınırının çok üzerinde; 230 seviyesindeydi.
Akciğerlerin derinliklerine nüfuz eden ve solunum yolu hastalıklarına neden olan küçük partiküller, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen 15 sınırının çok üzerinde; 230 seviyesindeydi.
© AFP 2021 / GREG BAKER
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 200 metrenin altına düştü.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 200 metrenin altına düştü.
© AFP 2021 / GREG BAKER
Şubat ayında Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olan Pekin'deki okullara, beden eğitimi derslerini ve açık hava etkinliklerini durdurmaları söylendi.
Şubat ayında Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olan Pekin'deki okullara, beden eğitimi derslerini ve açık hava etkinliklerini durdurmaları söylendi.
© AFP 2021 / GREG BAKER
Şanghay, Tianjin ve Harbin gibi büyük şehirlere giden otoyollar görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle kapatıldı.
Şanghay, Tianjin ve Harbin gibi büyük şehirlere giden otoyollar görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle kapatıldı.
© AFP 2021 / GREG BAKER
Uzmanlar, sisin cumartesi akşamına kadar devam edebileceğini açıkladı.
Uzmanlar, sisin cumartesi akşamına kadar devam edebileceğini açıkladı.