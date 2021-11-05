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12 yıl boyunca morglardaki 100'e yakın cesede cinsel istismarda bulundu
09:42 05.11.2021 (güncellendi: 09:48 05.11.2021)
© Flickr / Amy BishopMorg - ceset
© Flickr / Amy Bishop
İngiltere'nin Doğu Sussex kentinde polis, 67 yaşındaki bir hastane çalışanı olan David Fuller'in hastanelerin morglarında yatan 100'e yakın kadın ve çocuk cesedine cinsel istismarda bulunduğunu tespit etti. Yetkililer, bunun İngiliz hukukunda görülmemiş türden bir nekrofili vakası olduğunu açıkladı.
İngiltere'nin Doğu Sussex kentinde polis, 1987 yılında 25 yaşındaki Wendy Knell ve 20 yaşındaki Caroline Pierce'ın faili meçhul cinayetleriyle bağlantısını tespit ettikten sonra 3 Aralık 2020'de David Fuller'i gözaltına aldı.
Polis, Knell'in çarşafında, havlusunda ve vücudunda Fuller'in tükürüğünü buldu. Pierce'ın taytında da spermi tespit edildi.
The Guardian'ın aktardığına göre polis, Fuller'in evinde yaptığı aramada hard disklerde, DVD'lerde ve hafıza kartlarında, çoğunluğu internetten indirilmiş 4 milyon cinsel istismar görüntüsü buldu.
Bir gardırobun içindeki bir çekmecenin arkasına vidalanmış bir kutuya gizlenmiş olan hard disklerde ikisi, Fuller'in bir morgda cesetlere cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri de içeriyordu.
David Fuller struck, strangled and sexually assaulted Wendy Knell, 25, and Caroline Pierce, 20, after breaking into their homes in Tunbridge Wells, Kent, months apart in 1987. pic.twitter.com/WUvz2epCgu— CPS (@CPSUK) November 4, 2021
Görüntülerin bir kısmı kurbanların adlarını taşıyan klasörlere yerleştirilmişti.
Polis, videolarda Fuller'in 3'ü çocuk olmak üzere kadın bedenlerini taciz ettiğinin görüldüğünü söyledi.
Polise göre Fuller, 2008 ile 2020'nin kasım ayı arasında 99 cesede istismarda bulundu.
Bu süre zarfında Fuller, İngiltere'nin Kent, Sussex ve Tunbridge Wells hastanelerinde elektrikçi çalıştı.
Yetkililer, istismarda bulunduğu cesetlerin yalnızca 78'ini teşhis edebildi.
BBC'ye konuşan Dedektif Baş Müfettiş Paul Fotheringham, yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, bazı kurbanların hiç teşhis edilemeyecek olması muhtemel" dedi.
Soruşturma ekibi, Fuller'in hastanelerde gece geç saatlerde çalıştığını, muhtemelen personel ayrıldıktan sonra morglara girdiğini ve genellikle tekrar tekrar aynı cesetlerin yanına gittiğini belirtti.
David Fuller: man admits murdering two women and sexually abusing corpses https://t.co/B7OvX5O93c— The Guardian (@guardian) November 4, 2021
Öte yandan polis, Fuller'in istismar ettiği insanların görsellerine erişmek için Facebook'u kullandığını ifade etti.
Fuller, teşhis edilen cesetlerin 78'iyle ilgili 44 suçlama da dahil olmak üzere 51 suçu kabul etti. Ayrıca Knell ve Pierce cinayetlerini de kendisi işlediğini itiraf etti.
Eldeki kanıtlara göre Fuller, Knell'in çalıştığı fotoğrafçı SupaSnaps ve Pierce'in çalıştığı Buster Brown isimli restoran'ın, kadınlar ölene kadar müşterisiydi.
Polis, bu nekrofili olayının İngiliz hukuk tarihinde benzeri görülmemiş bir vaka olduğunu vurguladı.
16 Ekim 2020, 13:18