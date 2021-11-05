https://tr.sputniknews.com/20211105/a-milli-futbol-takiminin-cebelitarik-ve-karadag-maclarinin-aday-kadrosu-aciklandi-1050522686.html

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T18:25+0300

2021-11-05T18:25+0300

2021-11-05T18:25+0300

spor

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

a milli futbol takımı

açıklama

kadro

maç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049507543_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b8d3c0eaf54dae53eee1ebc6459d61ae.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre göre ay-yıldızlı ekibin 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan BolatDefans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan YılmazOrta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem AktürkoğluForvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, a milli futbol takımı, açıklama, kadro, maç