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A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T18:25+0300
2021-11-05T18:25+0300
spor
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
a milli futbol takımı
açıklama
kadro
maç
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre göre ay-yıldızlı ekibin 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan BolatDefans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan YılmazOrta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem AktürkoğluForvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.
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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, a milli futbol takımı, açıklama, kadro, maç

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu açıklandı

18:25 05.11.2021
© AAA Milli Futbol Takımı oyuncuları
A Milli Futbol Takımı oyuncuları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA
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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre göre ay-yıldızlı ekibin 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.
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