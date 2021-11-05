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https://tr.sputniknews.com/20211105/abd-colonial-pipeline-siber-saldirisina-iliskin-bilgi-icin-10-milyon-dolar-odul-koydu-1050499820.html
ABD, Colonial Pipeline siber saldırısına ilişkin bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu
ABD, Colonial Pipeline siber saldırısına ilişkin bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu
ABD Dışişleri Bakanlığı, mayıs ayında ABD'nin doğu yakasına yakıt tedariki yapan petrol boru hattı şirketi Colonial Pipeline'a siber saldırı düzenleyen... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T03:32+0300
2021-11-05T03:32+0300
dünya
abd
siber saldırı
colonial pipeline
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, DarkSide siber korsanlık yazılımı varyantı uluslararası organize suç grubunda kilit bir liderlik pozisyonuna sahip olan herhangi bir kişinin kimliğinin veya konumunun belirlenmesine yönelik bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklifini ettiğini duyurdu" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, buna ek olarak, Bakanlığın ayrıca herhangi bir ülkede DarkSide varyantı bir korsanlık yazılımı olayına katılmayı planlayan veya katılmaya çalışan herhangi bir kişinin tutuklanmasına imkan verecek bilgiler için 5 milyon dolar kadar ödül koyduğu ifade edildi.DarkSide korsanlık yazılımı grubu, Mayıs 2021'deki Colonial Pipeline botu hattı şirketine yönelik siber saldırıdan sorumlu tutuluyor.Söz konusu saldırı ABD'nin doğu yakasında kullanılan yakıtın yüzde 45'ini taşıyan 5 bin 500 millik boru hattının geçici olarak kapatılmasına yol açmış ve bölgede yakıt sıkıntısına neden olmuştu.Colonial Pipeline'ın CEO'su, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210521/colonial-pipeline-bilgisayar-korsanlarina-44-milyon-dolar-fidye-1044556929.html
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abd, siber saldırı, colonial pipeline

ABD, Colonial Pipeline siber saldırısına ilişkin bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu

03:32 05.11.2021
© REUTERS / DRONE BASEABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline
ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / DRONE BASE
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ABD Dışişleri Bakanlığı, mayıs ayında ABD'nin doğu yakasına yakıt tedariki yapan petrol boru hattı şirketi Colonial Pipeline'a siber saldırı düzenleyen korsanların bulunması için 10 milyon dolar ödül koydu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, DarkSide siber korsanlık yazılımı varyantı uluslararası organize suç grubunda kilit bir liderlik pozisyonuna sahip olan herhangi bir kişinin kimliğinin veya konumunun belirlenmesine yönelik bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklifini ettiğini duyurdu" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, buna ek olarak, Bakanlığın ayrıca herhangi bir ülkede DarkSide varyantı bir korsanlık yazılımı olayına katılmayı planlayan veya katılmaya çalışan herhangi bir kişinin tutuklanmasına imkan verecek bilgiler için 5 milyon dolar kadar ödül koyduğu ifade edildi.
DarkSide korsanlık yazılımı grubu, Mayıs 2021'deki Colonial Pipeline botu hattı şirketine yönelik siber saldırıdan sorumlu tutuluyor.
Söz konusu saldırı ABD'nin doğu yakasında kullanılan yakıtın yüzde 45'ini taşıyan 5 bin 500 millik boru hattının geçici olarak kapatılmasına yol açmış ve bölgede yakıt sıkıntısına neden olmuştu.
Colonial Pipeline'ın CEO'su, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti.
Lines with digits on computer and laptop screens - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2021
DÜNYA
ABD'nin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline, bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödedi
21 Mayıs, 11:10
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