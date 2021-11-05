https://tr.sputniknews.com/20211105/abd-colonial-pipeline-siber-saldirisina-iliskin-bilgi-icin-10-milyon-dolar-odul-koydu-1050499820.html

ABD, Colonial Pipeline siber saldırısına ilişkin bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu

ABD, Colonial Pipeline siber saldırısına ilişkin bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, mayıs ayında ABD'nin doğu yakasına yakıt tedariki yapan petrol boru hattı şirketi Colonial Pipeline'a siber saldırı düzenleyen... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T03:32+0300

2021-11-05T03:32+0300

2021-11-05T03:32+0300

dünya

abd

siber saldırı

colonial pipeline

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, DarkSide siber korsanlık yazılımı varyantı uluslararası organize suç grubunda kilit bir liderlik pozisyonuna sahip olan herhangi bir kişinin kimliğinin veya konumunun belirlenmesine yönelik bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklifini ettiğini duyurdu" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, buna ek olarak, Bakanlığın ayrıca herhangi bir ülkede DarkSide varyantı bir korsanlık yazılımı olayına katılmayı planlayan veya katılmaya çalışan herhangi bir kişinin tutuklanmasına imkan verecek bilgiler için 5 milyon dolar kadar ödül koyduğu ifade edildi.DarkSide korsanlık yazılımı grubu, Mayıs 2021'deki Colonial Pipeline botu hattı şirketine yönelik siber saldırıdan sorumlu tutuluyor.Söz konusu saldırı ABD'nin doğu yakasında kullanılan yakıtın yüzde 45'ini taşıyan 5 bin 500 millik boru hattının geçici olarak kapatılmasına yol açmış ve bölgede yakıt sıkıntısına neden olmuştu.Colonial Pipeline'ın CEO'su, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210521/colonial-pipeline-bilgisayar-korsanlarina-44-milyon-dolar-fidye-1044556929.html

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abd, siber saldırı, colonial pipeline