https://tr.sputniknews.com/20211105/abd-demokrasi-zirvesine-natodan-sadece-turkiye-ve-macaristani-davet-etmedi-1050506393.html

ABD, Demokrasi Zirvesi’ne NATO’dan sadece Türkiye ve Macaristan’ı davet etmedi

ABD, Demokrasi Zirvesi’ne NATO’dan sadece Türkiye ve Macaristan’ı davet etmedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde düzenleyeceği Demokrasi Zirvesi'ne NATO ülkeleri Türkiye ve Macaristan'ın yanı sıra Azerbaycan davet... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T11:30+0300

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dünya

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türkiye

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joe biden

macaristan

demokrasi

davet

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Dünya genelindeki demokratik ülke liderlerini ilk görev yılında buluşturma sözü veren ABD Başkanı Joe Biden; Türkiye, Macaristan ve Azerbaycan'ı es geçti.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada zirvenin 3 ana başlık etrafında tartışılacağı belirtildi. Bu başlıklar 'otoriterliğe karşı demokrasiyi savunmak, yolsuzlukları tespit edip onlarla mücadele etmek ve insan haklarını savunmak' olarak belirlendi.Euronews Türkçe'nin haberine göre, Politico'nun elde ettiği ve 107 ülkenin bulunduğu davetli listesinde, ABD'nin NATO müttefiklerinden olan Türkiye ve Macaristan'ın adı geçmedi.Listede Türkiye, Macaristan ve Azerbaycan'ın yanı sıra İran, Rusya, Çin ve Afganistan gibi ülkeler de bulunmuyor.Politico'ya göre liste üzerinde çalışmalar henüz sonlanmış değil ve davetli listesi değişebilir.Demokrasi Zirvesi'nde liderlerin, otoriter hükümetlerin baskılarına karşı internetin erişilebilir olmasını, veri güvenliği, siber güvenlik ve teknoloji platformlarına yönelik regülasyon konusunda işbirliği yapma gibi konuların da ele alınması bekleniyor.Beyaz Saray: Demokrasi tehdit altındaBeyaz Saray'dan zirve ile ilgili daha önce yapılan yazılı açıklamada dünya genelinde demokrasi ve insan haklarının tehdit altında olduğu kaydedilerek demokrasiyi savunmada demokratik ülkelerin dayanışma içinde olmasının önemi ifade edildi.Açıklamada, "Toplumda oluşan güvensizlik ve hükümetlerin buna bir çözüm üretmede başarısız olmaları, siyasi kutuplaşmaları ve demokratik kurumların altını oyan liderlerin yükselmesine neden oldu. Joe Biden, demokrasinin hala işlediğini ve insanların hayatını iyileştirebileceğini söyledi. Bunu yapmak için de demokrasilerin bir araya gelmeleri gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211101/cumhurbaskani-erdogan-biden-ile-samimi-ve-yapici-havada-toplanti-yaptik-1050370506.html

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abd, türkiye, azerbaycan, beyaz saray, joe biden, macaristan, demokrasi, davet