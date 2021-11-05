ABD: Rusya’yla stratejik istikrar diyalogunun gidişatından memnunuz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugünkü basın brifinginde, “Rusya ile stratejik istikrar konusunda diyalog yürütüyoruz. Bu diyalog yapıcı ve yararlı” ifadesini kullandı.Price, “Benzer diyalogu Çin’le de başlatabileceğimizi umuyoruz” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, İsviçre’nin Cenevre kentinde 16 Temmuz’da gerçekleştirdikleri görüşmede, stratejik istikrar diyaloguyla ilgili anlaşmaya varmıştı. Bugüne kadar iki ülke arasında iki tur görüşme yapıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Rusya’yla stratejik istikrar diyalogunun gidişatından memnun olduklarını ve benzer sürecin Çin’le de başlatılabileceğini umduklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugünkü basın brifinginde, “Rusya ile stratejik istikrar konusunda diyalog yürütüyoruz. Bu diyalog yapıcı ve yararlı” ifadesini kullandı.
Price, “Benzer diyalogu Çin’le de başlatabileceğimizi umuyoruz” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, İsviçre’nin Cenevre kentinde 16 Temmuz’da gerçekleştirdikleri görüşmede, stratejik istikrar diyaloguyla ilgili anlaşmaya varmıştı. Bugüne kadar iki ülke arasında iki tur görüşme yapıldı.