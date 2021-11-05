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'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın tutuklandı
'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın tutuklandı
'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T19:09+0300
2021-11-05T19:51+0300
türkiye
ifade
mahkeme
dava
çiftlik bank
mehmet aydın
fatih aydın
ağabey
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Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, tutuklanma talebiyle sevk oldu. Sevk işlemleri devam ederken Fatih Aydın, Çiftlik Bank uygulamasında 'Bank' ismini yetkili makamlardan izin almadan kullanarak 'Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de hakim karşısına çıktı.'Ben şirketin yetkilisi değilim'Fatih Aydın, mahkemede mal varlığı olmadığını ve Türkiye'de kayıtlı bir adres olmadığını söyledi. Aydın, kendisi hakkında hazırlanan iddianameden de haberi olmadığını dile getirdi. İddianamenin yüzüne okunmasının ardından savunma yapan Aydın, şirkette kısa bir dönem müdürlük yaptığını ve sadece şarküteri kısmının asma katının ruhsata işlenmesi için kardeşinin kendisine müdürlük verdiğini söyledi. Aydın, savunmasında "Ben hiçbir şirketin resmi olarak sahibi ya da yetkilisi değilim. Diğer şirketlerde hiç çalışmadım. Ben diğer şirketlerden birinin yüzde 20 ortağıyım" dedi.Hakim şirket faaliyetinde aktif olup olmadığını sorunca Aydın, "Kardeşim bana şirketin aktif olmadığını söyledi" dedi. Hakim tekrar soru sorarak, "Ben suç işlemedim, kardeşim mi yaptı diyorsun" şeklinde soru yöneltti. Fatih Aydın ise, "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" ifadelerini kullandı.Kimseye oyunu önermediğini iddia ettiAydın, Çiftlik Bank sisteminde oyun oynatmadığını ve bu yolla kazanç sağlanmadığını iddia ederek kardeşinin yanında kendi aracıyla işçi olarak çalıştığını belirtti. Aydın, "Çiftlik Bank ismini kesinlikle kullanmadım. Kimseye de 'Böyle bir oyun var' diye öneride bulunmadım" şeklinde konuştu.Fatih Aydın, "Kardeşimin siteyi tek başına kurması imkansız. Başka bir arkadaşından destek aldığını söylemişti, bu işe kendisi başladı ama arkadaşı o ofiste çalışmıyordu, hiç görmedim. Daha sonra bir yazılımcıdan söz edilmişti" ifadelerini kullandı.Davaya konu 'Bank' ifadesinin kullanılmasıyla ilgili de konuşan Fatih Aydın, "Ben hatırlıyorum, 'Bank ibaresini kullanamazsınız diyerek belediyeden görevliler geldiler o dönem. Ben böyle bir olay hatırlıyorum" dedi.Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/ciftlik-bank-davasi-sanigi-fatih-aydin-adliyeye-sevk-edildi-1050502469.html
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ifade, mahkeme, dava, çiftlik bank, mehmet aydın, fatih aydın, ağabey

'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın tutuklandı

19:09 05.11.2021 (güncellendi: 19:51 05.11.2021)
© İHAFatih Aydın
Fatih Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© İHA
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'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, tutuklanma talebiyle sevk oldu. Sevk işlemleri devam ederken Fatih Aydın, Çiftlik Bank uygulamasında 'Bank' ismini yetkili makamlardan izin almadan kullanarak 'Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de hakim karşısına çıktı.

'Ben şirketin yetkilisi değilim'

Fatih Aydın, mahkemede mal varlığı olmadığını ve Türkiye'de kayıtlı bir adres olmadığını söyledi. Aydın, kendisi hakkında hazırlanan iddianameden de haberi olmadığını dile getirdi.
İddianamenin yüzüne okunmasının ardından savunma yapan Aydın, şirkette kısa bir dönem müdürlük yaptığını ve sadece şarküteri kısmının asma katının ruhsata işlenmesi için kardeşinin kendisine müdürlük verdiğini söyledi.
Aydın, savunmasında "Ben hiçbir şirketin resmi olarak sahibi ya da yetkilisi değilim. Diğer şirketlerde hiç çalışmadım. Ben diğer şirketlerden birinin yüzde 20 ortağıyım" dedi.
Hakim şirket faaliyetinde aktif olup olmadığını sorunca Aydın, "Kardeşim bana şirketin aktif olmadığını söyledi" dedi.
Hakim tekrar soru sorarak, "Ben suç işlemedim, kardeşim mi yaptı diyorsun" şeklinde soru yöneltti. Fatih Aydın ise, "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Kimseye oyunu önermediğini iddia etti

Aydın, Çiftlik Bank sisteminde oyun oynatmadığını ve bu yolla kazanç sağlanmadığını iddia ederek kardeşinin yanında kendi aracıyla işçi olarak çalıştığını belirtti.
Aydın, "Çiftlik Bank ismini kesinlikle kullanmadım. Kimseye de 'Böyle bir oyun var' diye öneride bulunmadım" şeklinde konuştu.
Fatih Aydın, "Kardeşimin siteyi tek başına kurması imkansız. Başka bir arkadaşından destek aldığını söylemişti, bu işe kendisi başladı ama arkadaşı o ofiste çalışmıyordu, hiç görmedim. Daha sonra bir yazılımcıdan söz edilmişti" ifadelerini kullandı.
Davaya konu 'Bank' ifadesinin kullanılmasıyla ilgili de konuşan Fatih Aydın, "Ben hatırlıyorum, 'Bank ibaresini kullanamazsınız diyerek belediyeden görevliler geldiler o dönem. Ben böyle bir olay hatırlıyorum" dedi.
Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Fatih Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
TÜRKİYE
'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın adliyeye sevk edildi
08:45
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