https://tr.sputniknews.com/20211105/ahmet-hakan-ak-partide-siyaset-bilen-tek-kisi-var-1050502696.html

Ahmet Hakan: AK Parti'de siyaset bilen tek kişi var

Ahmet Hakan: AK Parti'de siyaset bilen tek kişi var

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gelen zamların ardından AKP'nin doğalgaz zammı konusundaki açıklamalarını eleştirerek, "AK Parti'de siyaseti en iyi... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T08:53+0300

2021-11-05T08:53+0300

2021-11-05T08:51+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

doğalgaz

ahmet hakan

ekonomi

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Hakan, yazısının 'AK Parti'de siyaset bilen tek kişi var' başlıklı bölümünde şunları kaydetti:"AK Parti cenahından yapılan doğalgaz açıklamaları dikkatinizi çekti mi? Hepsi fazlasıyla acemice... Hepsi fazlasıyla tepki çekecek türden... Hepsi gereksiz polemiklere kapı aralıyor... Hepsi savunmada... Yani siyaseten ne yapılmaması gerekiyorsa onu yapan türden açıklamalar.Derken... AK Parti cenahından tek bir isim, hiç bu yanlışlara düşmeden, umudu diri tutmayı hedefleyen, zamlara mazeret bulmakla uğraşmayan en doğru açıklamayı yaptı.Dedi ki: 'Karadeniz’de doğalgaz ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimizde sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın kasasına da girecek. Biraz sabır.'Kimdi bunu diyen isim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti’de siyaseti en iyi bilen isim gerçekten de Erdoğan. Yani girdiği her seçimi kazanması, tesadüf değil."

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recep tayyip erdoğan, ak parti, doğalgaz, ahmet hakan, ekonomi