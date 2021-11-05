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AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir milletvekilinin şehit ailesine küfretmesini şiddetle kınıyoruz
22:12 05.11.2021 (güncellendi: 22:13 05.11.2021)
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
© AA / Evrim Aydın
AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunan kişiye küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar.
Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır...
Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.
Bu saygısızlığı yapan kişi— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 5, 2021
şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir.
Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.