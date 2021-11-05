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AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir milletvekilinin şehit ailesine küfretmesini şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir milletvekilinin şehit ailesine küfretmesini şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunan kişiye küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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ak parti, ömer çelik, lütfü türkkan, iyi parti

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bir milletvekilinin şehit ailesine küfretmesini şiddetle kınıyoruz

22:12 05.11.2021 (güncellendi: 22:13 05.11.2021)
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© AA / Evrim Aydın
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AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunan kişiye küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar.
Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır...
Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi. Şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
TÜRKİYE
Bingöl'de Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür
19:46
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