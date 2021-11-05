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https://tr.sputniknews.com/20211105/alikev-istanbul-maratonunda-kampanya-duzenleyemiyor-valilik-izin-vermedi-1050507408.html
ALİKEV, İstanbul Maratonu'nda kampanya düzenleyemiyor: Valilik izin vermedi
ALİKEV, İstanbul Maratonu'nda kampanya düzenleyemiyor: Valilik izin vermedi
Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), İstanbul Valiliği'ne yaptığı yardım toplama izni başvurusu sonuçlanmadığı için bu yılki İstanbul Maratonu'nda yardım... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T11:55+0300
2021-11-05T11:54+0300
türkiye
istanbul
ali ismail korkmaz
maraton
emel korkmaz
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Ali İsmail Korkmaz’ın anısına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), İstanbul Valiliği'ne yaptığı yardım toplama izni başvurusu sonuçlanmadığı için İstanbul Maratonu'nda yardım kampanyası açamadığını duyurdu. Vakıf, 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun' ve bu kapsamda 'Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından sivil toplum örgütleri için yardım kampanyası düzenlemenin giderek zorlaştığını belirtti.BBC Türkçe'nin haberine göre, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, son yıllarda öğrencilere burs fonu sağlamak için İstanbul Maratonu'nda koşarak katılım sağlıyordu.Geçen yılki maraton kapsamında 86 bin TL bağış toplanmış, en az 250 öğrenciye destek verileceği belirtilmişti.Çevrimiçi veya kitlesel bağış kampanyaları için Valilik tarafından verilmesi gereken izin sürecinin henüz sonuçlanmadığını söyleyen Korkmaz, “İzin süreci tamamlanmadan yürüteceğimiz kampanyada toplanan bağışlara el konulması, bizim için çok önemli olan destekçilerimizle kurduğumuz güven ilişkisinin zedeleneceğini düşündük. Bu yüzden her sene gençlerin eğitim hayatına devam edebilmesi için başlattığımız İstanbul Maratonu kampanyasını ALİKEV olarak bu sene yapmama kararı aldık. Ali İsmail Korkmaz burs fonuyla eğitim hayatına devam eden 250 öğrencimiz için kampanya yapamasak da kurulduğumuz günden bu yana bizi yalnız bırakmayan gönüllülerimiz ve bağışçılarımızla gençlerin eğitim hayatına destek olmaya devam edebileceğimizi biliyoruz” dedi.'İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na katılacağız'Maratonda kampanya açmasalar da İstanbul Maratonu'nun bir kampanyadan çok daha fazlası olduğuna inandıklarını dile getiren Korkmaz, “İstanbul Maratonu, Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu ve bu fonda okuyan öğrenciler için çok önemli bir kaynak olsa da bundan daha fazlası. Her sene onlarca gönüllümüzle yan yana gelmek ve Ali İsmail'in düşlerindeki özgür ve adil dünya için dayanışmayı ve umudu büyütmek, ortak bir hayal için beraber yürümek demek. Bu yüzden bu sene de ALİKEV olarak İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na katılacak, tüm destekçilerimizle birlikte dayanışmayı ve umudu büyütmek için köprüyü hep beraber geçeceğiz” ifadelerini kullandı
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istanbul, ali ismail korkmaz, maraton, emel korkmaz

ALİKEV, İstanbul Maratonu'nda kampanya düzenleyemiyor: Valilik izin vermedi

11:55 05.11.2021
© Fotoğraf : TwitterAli İsmail Korkmaz
Ali İsmail Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), İstanbul Valiliği'ne yaptığı yardım toplama izni başvurusu sonuçlanmadığı için bu yılki İstanbul Maratonu'nda yardım kampanyası düzenleyemiyor.
Ali İsmail Korkmaz’ın anısına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), İstanbul Valiliği'ne yaptığı yardım toplama izni başvurusu sonuçlanmadığı için İstanbul Maratonu'nda yardım kampanyası açamadığını duyurdu. Vakıf, 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun' ve bu kapsamda 'Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından sivil toplum örgütleri için yardım kampanyası düzenlemenin giderek zorlaştığını belirtti.
BBC Türkçe'nin haberine göre, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, son yıllarda öğrencilere burs fonu sağlamak için İstanbul Maratonu'nda koşarak katılım sağlıyordu.
Geçen yılki maraton kapsamında 86 bin TL bağış toplanmış, en az 250 öğrenciye destek verileceği belirtilmişti.
Çevrimiçi veya kitlesel bağış kampanyaları için Valilik tarafından verilmesi gereken izin sürecinin henüz sonuçlanmadığını söyleyen Korkmaz, “İzin süreci tamamlanmadan yürüteceğimiz kampanyada toplanan bağışlara el konulması, bizim için çok önemli olan destekçilerimizle kurduğumuz güven ilişkisinin zedeleneceğini düşündük. Bu yüzden her sene gençlerin eğitim hayatına devam edebilmesi için başlattığımız İstanbul Maratonu kampanyasını ALİKEV olarak bu sene yapmama kararı aldık. Ali İsmail Korkmaz burs fonuyla eğitim hayatına devam eden 250 öğrencimiz için kampanya yapamasak da kurulduğumuz günden bu yana bizi yalnız bırakmayan gönüllülerimiz ve bağışçılarımızla gençlerin eğitim hayatına destek olmaya devam edebileceğimizi biliyoruz” dedi.

'İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na katılacağız'

Maratonda kampanya açmasalar da İstanbul Maratonu'nun bir kampanyadan çok daha fazlası olduğuna inandıklarını dile getiren Korkmaz, “İstanbul Maratonu, Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu ve bu fonda okuyan öğrenciler için çok önemli bir kaynak olsa da bundan daha fazlası. Her sene onlarca gönüllümüzle yan yana gelmek ve Ali İsmail'in düşlerindeki özgür ve adil dünya için dayanışmayı ve umudu büyütmek, ortak bir hayal için beraber yürümek demek. Bu yüzden bu sene de ALİKEV olarak İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na katılacak, tüm destekçilerimizle birlikte dayanışmayı ve umudu büyütmek için köprüyü hep beraber geçeceğiz” ifadelerini kullandı
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