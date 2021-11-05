https://tr.sputniknews.com/20211105/altundan-lutfi-elvan-istifa-etti-iddialarina-sahte-gundem-olusturmaya-calismak-kotuluktur-1050505024.html

Altun'dan 'Lütfi Elvan istifa etti' iddialarına: Sahte gündem oluşturmaya çalışmak kötülüktür

Altun'dan 'Lütfi Elvan istifa etti' iddialarına: Sahte gündem oluşturmaya çalışmak kötülüktür

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Altun, "Hangi... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T10:45+0300

2021-11-05T10:45+0300

2021-11-05T10:47+0300

politika

lütfi elvan

fahrettin altun

berat albayrak

cumhuriyet gazetesi

istifa

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Altun, Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan 'Bakan Lütfi Elvan’ın istifa ettiği iddia edildi, Berat Albayrak ismi yeniden gündemde' başlıklı haberin gerçek olmadığını belirterek tepki gösterdi. Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız görevinin başındadır" diyen Altun, "Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür" ifadelerini kullandı. Altun, "Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz" dedi.

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lütfi elvan, fahrettin altun, berat albayrak, cumhuriyet gazetesi, istifa