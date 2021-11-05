https://tr.sputniknews.com/20211105/asi-karsitlari-parti-kuruyor-1050502810.html

Aşı karşıtları parti kuruyor

Aşı karşıtları parti kuruyor

Kırıkkale’de noter olarak çalışan Avukat Hacı Ali Özhan, Dayatmasız Yaşam Partisi’nin (DYP) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vereceğini açıkladı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T09:24+0300

2021-11-05T09:24+0300

2021-11-05T09:24+0300

türkiye

kırıkkale

parti

koronavirüs

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

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Aşı karşıtları siyasi parti kuruyor. Kırıkkale'de noter olarak çalışan Avukat Hacı Ali Özhan, Dayatmasız Yaşam Partisi'nin (DYP) kuruluş dilekçesini önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na vereceğini açıkladı. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Özhan, aşı, maske ve zorunlu PCR testi karşıtı mücadele vereceklerini söyledi ve “Hiçbir siyasi hesapla çalışma yapmayacağız. Partimiz pandemi mücadelesi ile sınırlı tek bir amaç için çalışacak, görev tamamlanınca kendini fesh edecek” dedi.Özhan, partinin programında “İnsanların vücut bütünlüğüne yapılan zorlayıcı müdahale ve dayatmalara karşıyız. Aşı adı verilen kimyasal sıvılar ile çipli takip sistemi kurularak robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçlayan planlara karşıyız. Yurtdışına çıkışta ve girişte getirilen aşı veya PCR test zorunluluğuna karşıyız. Maske dayatılmasına itiraz ediyoruz. Vücut benim, kararıma saygı duy, vücut bütünlüğüne dokunma diyor, yaşam hakkımıza müdahale edilmesini kabul etmiyor ve dayatmasız yaşam istiyoruz'' ifadelerinin yer alacağını açıkladı. Aşı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de ‘‘Büyük Uyanış' adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de COVİD 19 aşısı karşıtlar Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

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kırıkkale, parti, koronavirüs, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı