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Avam Kamarası'nda bakana 'Türkiye'nin din özgürlüğü ihlallerine' karşı ne yaptığına dair sorgu sual
Avam Kamarası'nda bakana 'Türkiye'nin din özgürlüğü ihlallerine' karşı ne yaptığına dair sorgu sual
Britanya parlamentosunun Devlet Bakanı Amanda Milling'i 'Türkiye'deki insan hakları ihlallerine tepki vermek için nasıl çalıştığı' konusunda sorguladığı bir... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T13:39+0300
2021-11-05T13:50+0300
dünya
ingiltere
türkiye
avam kamarası
ihlal
azınlık
parlamento
britanya
dini özgürlük
bakan
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Hıristiyanlara yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgilenen ABD merkezli örgüt International Christian Concern'e bağlı Persecution.org sitesinin bildirdiğine göre, bu hafta Britanya parlamentosu, Devlet Bakanı Amanda Milling ile Türkiye'nin din özgürlüğü koşulları ve dış taahhütleri konusunda özel bir oturum düzenledi. Oturumda milletvekilleri, Devlet Bakanı Amanda Milling'i 'Türkiye'deki insan hakları ihlallerine tepki vermek için nasıl çalıştığı' konusunda sorguladı. 'Türk yetkililerden talep ettik'Milling, Avam Kamarası'nı şu yönde bilgilendirdi:"Türkiye'de Aleviler, Yahudiler, Hıristiyanlar dahil azınlıktaki tüm inanç grupları için din ve inanç özgürlüğünü destekliyoruz. Türk yetkililerden Türkiye Anayasası'ndaki tüm dini azınlıkların haklarını korumaya yönelik hükümler doğrultusunda, onların huzur ve refahlarının korunmasını ve insan haklarına saygı duyulmasını talep ettik. Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerimiz, düzenli olarak azınlık dini gruplarla ilişki kuruyor ve endişelerini ele alıyor."Osman Kavala da gündemdeydiMilling'in atıf yaptığı insan hakları ihlalleri arasında insan hakları aktivisti Osman Kavala'nın 2017'den beri devam eden gözaltısının da olduğu belirtildi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan edip sınırdışı etme tehdidine neden olan Kavala'yı AİHM kararı uyarınca serbest bırakmaya çağıran 10 ülke içinde Britanya da vardı. "Türkiye'deki din özgürlüğü koşulları, son yıllarda kötüleşmeye devam ederken, pek çok Batılı müttefiki bu ihlalleri kınadı" diye yazan Persecution.org sitesi, "ABD ile Britanya son zamanlarda NATO müttefiki ülkenin bu insan hakları ihlallerini düzeltmesi için baskıyı artırdı ve bu da Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin daha gerilemesine neden oldu" değerlendirmesini yaptı.
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Avam Kamarası'nda bakana 'Türkiye'nin din özgürlüğü ihlallerine' karşı ne yaptığına dair sorgu sual

13:39 05.11.2021 (güncellendi: 13:50 05.11.2021)
© REUTERS / REUTERS TVİngiltere Avam Kamarası
İngiltere Avam Kamarası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / REUTERS TV
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Britanya parlamentosunun Devlet Bakanı Amanda Milling'i 'Türkiye'deki insan hakları ihlallerine tepki vermek için nasıl çalıştığı' konusunda sorguladığı bir oturum düzenlediği belirtildi.
Hıristiyanlara yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgilenen ABD merkezli örgüt International Christian Concern'e bağlı Persecution.org sitesinin bildirdiğine göre, bu hafta Britanya parlamentosu, Devlet Bakanı Amanda Milling ile Türkiye'nin din özgürlüğü koşulları ve dış taahhütleri konusunda özel bir oturum düzenledi. Oturumda milletvekilleri, Devlet Bakanı Amanda Milling'i 'Türkiye'deki insan hakları ihlallerine tepki vermek için nasıl çalıştığı' konusunda sorguladı.

'Türk yetkililerden talep ettik'

Milling, Avam Kamarası'nı şu yönde bilgilendirdi:
"Türkiye'de Aleviler, Yahudiler, Hıristiyanlar dahil azınlıktaki tüm inanç grupları için din ve inanç özgürlüğünü destekliyoruz. Türk yetkililerden Türkiye Anayasası'ndaki tüm dini azınlıkların haklarını korumaya yönelik hükümler doğrultusunda, onların huzur ve refahlarının korunmasını ve insan haklarına saygı duyulmasını talep ettik. Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerimiz, düzenli olarak azınlık dini gruplarla ilişki kuruyor ve endişelerini ele alıyor."

Osman Kavala da gündemdeydi

Milling'in atıf yaptığı insan hakları ihlalleri arasında insan hakları aktivisti Osman Kavala'nın 2017'den beri devam eden gözaltısının da olduğu belirtildi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan edip sınırdışı etme tehdidine neden olan Kavala'yı AİHM kararı uyarınca serbest bırakmaya çağıran 10 ülke içinde Britanya da vardı.
"Türkiye'deki din özgürlüğü koşulları, son yıllarda kötüleşmeye devam ederken, pek çok Batılı müttefiki bu ihlalleri kınadı" diye yazan Persecution.org sitesi, "ABD ile Britanya son zamanlarda NATO müttefiki ülkenin bu insan hakları ihlallerini düzeltmesi için baskıyı artırdı ve bu da Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin daha gerilemesine neden oldu" değerlendirmesini yaptı.
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